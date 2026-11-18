У ніч на 18 листопада у низці областей України відчули значні підземні поштовхи. Про коливання повідомили у соцмережах зокрема мешканці Дніпропетровщини, Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини та Одещини.

Система сповіщень Android про землетруси оповістила, що підземні поштовхи сталися о 02:49 цієї ночі. Причиною, за даними сервісу, є землетрус, епіцентр якого визначено у Румунії. Приблизно у цей час українці з низки південних, центральних, східних та західних областей почали масово писати про коливання, які були відчутні у їхніх містах та селах, повідомляє Фокус.

За попередніми даними, землетрус магнітудою 6,3 стався на території Румунії. Проте його відголоски чули мешканці інших країн Європи.

Причиною підземних поштовхів в Україні може бути землетрус у Румунії Фото: Скрін

Українці у соцмережах повідомляли, що під час доволі сильних коливань відчувалися вібрації в оселях. У Києві у людей сильно хиталися люстри під час коливань.

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Кадри підземних поштовхів у Києві

Видання "УНІАН" повідомило, що землетрус також було відчутно у столиці Молдови Кишиневі. За даними ЗМІ, підземні коливання сколихнули регіони Болгарії, Туреччини, Сербії, Албанії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Угорщини.

Кадри землетрусу у Кишиневі цієї ночі

Румунський національний інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі підтвердив факт землетрусу у ніч на середу. Дослідники виявили, що землетрус був потужністю 5,7 і стався на глибині 120,8 кілометра у сейсмічній зоні Вранча. Стався він об 02:48:55.

Карта епіцентру землетрусу цієї ночі Фото: Скрін

Варто зауважити, що землетрус магнітудою 5,7 належить до помірних або сильних за шкалою Ріхтера і вважається потенційно небезпечним. Поштовхи такого рівня добре відчувають люди у приміщеннях. Зазвичай подібні підземні поштовхи спричиняють помірні або незначні пошкодження слабких або старих будівель тощо.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада мешканці Вінниці, Дніпра, Києва та області чули "землетрус" або звуки вибухів.

Також наприкінці жовтня землетрус магнітудою 3,2 сколихнув Полтавську область.