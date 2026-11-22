Национальное антикоррупционное бюро инициирует уголовное преследование сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа", которые участвовали в обысках, проводимых детективами НАБУ в июле прошлого года.

Основанием для претензий к сотрудникам спецподразделения стало изъятие 25 тысяч долларов, которое теперь рассматривается как возможное незаконное присвоение чужого имущества. В настоящее время НАБУ расследует обстоятельства тех событий, а среди документов, которые ведомство стремится получить, — сведения о сотрудниках спецподразделения "А" СБУ.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

НАБУ расследует действия участников тех обысков и добивается доступа к документам, касающимся привлечения сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ.

Бойцам "Альфы" фактически вменяют изъятие денег, которое они осуществили при исполнении служебных обязанностей в ходе обыска и зафиксировали в соответствующем протоколе. Деньги, изъятые в ходе следственных действий, в версии детектива фигурируют уже как предмет возможного незаконного завладения. Теперь это процессуальное действие НАБУ использует в качестве основания для уголовного преследования спецназовцев. В ходатайстве детектив отмечает, что во время обысков сотрудники правоохранительных органов якобы безосновательно изъяли и завладели средствами сотрудников НАБУ и членов их семей.

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"На фоне предыдущего конфликта это может выглядеть как новый этап противостояния силовых структур. Версия о возможной мести за июльские обыски также обсуждается в правоохранительных и политических кругах. Однако на данный момент она не подтверждена судебным решением. Ответ будет зависеть от доказательств, которые следствию ещё предстоит собрать и проверить. В итоге история о возможной мести сотрудникам "Альфы" за обыски НАБУ, о которой ранее говорил на ВСК генерал-майор Дука, похоже, обретает новую почву. Деньги, изъятые в ходе следственных действий, теперь фигурируют в деле НАБУ как предмет возможного незаконного завладения. Было ли само изъятие преступлением, еще предстоит доказать. А вот документы, касающиеся бойцов "Альфы", проводивших обыски, детективы уже пытаются получить", — говорится в материале.