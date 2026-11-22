Національне антикорупційне бюро ініціює кримінальне переслідування співробітників спецпідрозділу СБУ «Альфа», які брали участь в обшуках детективів НАБУ в липні минулого року.

Підставою для претензій до спецпризначенців стало вилучення 25 тисяч доларів, яке тепер розглядається як можливе заволодіння чужим майном. Тепер НАБУ саме розслідує обставини тих подій, а серед документів, які прагне отримати, — відомості щодо співробітників спецпідрозділу «А» СБУ.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

НАБУ розслідує дії учасників тих обшуків та домагається доступу до документів щодо залучення співробітників Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Бійцям «Альфи» фактично інкримінують вилучення грошей, яке вони здійснили під час виконання службових обов’язків у межах обшуку та зафіксували у відповідному протоколі. Гроші, вилучені під час слідчих дій, у версії детектива фігурують уже як предмет можливого незаконного заволодіння. Тепер цю процесуальну дію НАБУ використовує як підставу для кримінального переслідування спецпризначенців. У клопотанні детектив зазначає, що під час обшуків співробітники правоохоронних органів нібито безпідставно вилучили та заволоділи коштами працівників НАБУ і членів їхніх сімей.

Відео дня

«На тлі попереднього конфлікту це може виглядати як новий етап протистояння силових структур. Версія про можливу помсту за липневі обшуки також обговорюється в правоохоронних та політичних колах. Однак наразі вона не підтверджена судовим рішенням. Відповідь залежатиме від доказів, які слідству ще належить зібрати й перевірити. У підсумку історія про можливу помсту співробітникам «Альфи» за обшуки НАБУ, про яку раніше говорив на ТСК генерал-майор Дука, схоже, отримує нове підґрунтя. Гроші, вилучені під час слідчих дій, тепер фігурують у справі НАБУ як предмет можливого незаконного заволодіння. Чи було саме вилучення злочином, ще належить довести. А от документи щодо бійців «Альфи», які проводили обшуки, детективи вже намагаються отримати.», - йдеться у матеріалі.