Директор НАБУ Семен Кривонос должен лично ответить перед парламентской ВСК на вопросы, возникшие после показаний генерала СБУ Сергея Дуки.

Независимость антикоррупционных органов не означает, что они не подчиняются парламенту, а зарубежная командировка не должна становиться препятствием для дачи объяснений по возвращении.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Сонюк, комментируя сообщение об отсутствии Кривоноса на заседании ВСК 23 ноября.

"После показаний генерала СБУ Сергея Дуки возникли вопросы, требующие тщательной проверки. В частности, относительно возможного фиктивного усыновления Кривоносом ребенка с целью уклонения от уголовной ответственности за подкуп избирателей и изъятия материалов СБУ, содержавших информацию о возможном нарушении закона со стороны окружения руководителя САП Клименко", — пишет Сонюк.

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Он подчеркнул, что законодательные гарантии независимости следствия не отменяют механизмы парламентского контроля и права депутатов задавать вопросы руководству антикоррупционных органов.

"Независимость НАБУ не означает, что оно не подконтрольно парламенту!" — подчеркнул политэксперт.

По мнению эксперта, если Кривонос не сможет явиться на заседание 23 ноября, он должен согласовать с ВСК другую дату для дачи личных объяснений.