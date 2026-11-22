Директор НАБУ Семен Кривонос має особисто відповісти перед парламентською ТСК на запитання, що виникли після свідчень генерала СБУ Сергія Дуки.

Незалежність антикорупційних органів не означає їхньої непідконтрольності парламенту, а закордонне відрядження не повинно ставати перешкодою для надання пояснень після повернення.

Про це заявив політичний експерт Володимир Сонюк, коментуючи повідомлення про відсутність Кривоноса на засіданні ТСК 23 листопада.

«Після свідчень генерала СБУ Сергія Дуки виникли запитання, які потребують предметної перевірки. Зокрема, щодо можливого фіктивного всиновлення Кривоносом дитини, з метою уникнення кримінальної відповідальності за підкуп виборців та вилучення матеріалів СБУ, які містили інформацію про можливе порушення закону з боку оточення керівника САП Клименка.», - пише Сонюк.

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Він підкреслив, що законодавчі гарантії незалежності слідства не скасовують механізмів парламентського контролю та права депутатів ставити запитання керівництву антикорупційних органів.

«Незалежність НАБУ не означає непідконтрольності парламенту!» — наголосив політексперт.

На переконання експерта, якщо Кривонос не може з'явитися на засідання 23 листопада, він має погодити з ТСК іншу дату для надання особистих пояснень.