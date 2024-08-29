Вышел трейлер фильма "Подъемная сила", снятый на реальных историях украинских воинов

По словам создателей, этот фильм заставит украинцев гордится тем, что у них с героями фильма одинаковый герб на паспорте.

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10 октября в украинский прокат выходит документальный фильм "Подъемная сила" режиссера Александра Стратиенко, который расскажет об украинской армейской авиации. Герои картины не придуманные, а настоящие: это пилоты и авиаторы, летавшие в окруженный Мариуполь, на остров Змеиный или выполнявшие задания в тылу врага.

Соавтором ленты стали авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim. Весь фильм построен на реальных историях. Все герои – борттехники, инженеры, авианаводчики и боевые пилоты, которые сейчас защищают Украину.

"Подъемная сила" показывает, как проходит работа авиаторов ночью или в режиме радиотишины, а также во время тренировок и работы на полигоне.

Фильм "Подъемная сила" основан на реальных историях Фото: Пресс-служба

"Главная идея фильма уместилась в его названии "Подъемная сила". Он именно об этой незримой силе, от которой сердце бьется быстрее и радостнее, от которой многотонные вертолеты поднимаются в воздух, как грациозные птицы, дающие надежду и отгоняющие страх, заставляющие уступить даже гравитацию. Мы хотели, чтобы зритель не только увидел и почувствовал, но самое главное — нашел ее источник в себе. Поэтому у нас была сверхсложная задача — показать то, что невозможно увидеть глазами, то, что невозможно препарировать и исследовать даже под самым мощным микроскопом", — рассказал Тимур Фаткуллин.

Основная цель фильма — осветить особенности и специфику работы армейской авиации, передать чувства и характер людей, из которых этот отдельный мир состоит.

В фильме снялись пилоты, борттехники, авианаводчики Фото: Пресс-служба

"Идейно мы хотели рассказать истории о наших героях, которых до этого мир еще не слыхал. Передать их дух и вдохновить зрителя. В фильме мы раскрываем вопросы мотивации, внутренних чувств и переживаний, поддержки военных и Украины в целом", — подчеркнул режиссер Александр Стратиенко.

Съемки картины продолжались год по всей Украине Фото: Пресс-служба

Всего над съемками работали около 15 человек на протяжении года. Процесс прохолил в Полтаве, Константиновке, Славянске, Харькове, Киеве и Львове. В результате получился настоящий документальный экшн, по сложности съемок напоминающий голливудский фильм. В частности, весной снимали сцены с воздуха во время пусков ракет, зимой — в сложных метеоусловиях, а осенью — мокли под дождем на площадках подскока.

В кадре зрители увидят работу авиаторов в любое время дня и ночи и в любое время года Фото: Пресс-служба

"Именно же кино об обычных людях, делающих необычные вещи, скромно потом о них вспоминая. Эти люди представляют собой целый род войск наших вооруженных сил. И это — армейская авиация", — говорит команда фильма.

Продюсер фильма Юлия Гребеневская уверяет, что он никого не оставит равнодушным:

"После просмотра "Подъемной силы" у вас будет стойкое послевкусие гордости, что у вас с этими пилотами и пилотессами одинаковый герб на паспорте. Уверена, вы будете очень удивлены откровенностью главных героев, которые с легкой улыбкой на устах рассказывают о самых безумных операциях. И это не только фильм о мужчинах и мужчинах. Женщины вас еще раз искренне удивят".

Трейлер фильма "Подъемная сила"

Ранее Фокус писал о съемках фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман".