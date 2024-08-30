"Мы для многих странная и несовместимая пара": Маша Ефросинина рассказала о тайнах своего брака

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев совместно воспитывают двоих детей. Мужчина с 2022 года защищает Украину на фронте.

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Телеведущая Маша Ефросинина чувственно поздравила мужа Тимура Хромаева, который служит на фронте, с их 22-й годовщиной свадьбы. Откровенным рассказом о годах супружеской жизни она опубликовала у себя на странице в Инстаграм.

В частности, Маша рассказала, что познакомилась с мужчиной на улице, он тогда попросил ее номер телефона, но так и не позвонил, потому что потерял его.

"Мы поехали впервые на отдых вдвоем в Испанию, и вернулись оттуда не стройные и загорелые от бесконечной страсти, а по плюс пять от бесконечной сангрии, потому что под нее у нас складывались первые душевные разговоры... В наших путешествиях ты любишь аутентичные заведения с домашней локальной кухней, а я красивые рестораны...Я могу закинуться утром на ходу бутербродом с сыром, а ты переворачиваешь наши завтраки на магию с белковыми омлетами и моими любимыми поджаренными хлебными корочками", — написала телеведущая.

Также она привела еще немало примеров того, какие они с мужем разные и что за 22 года им пришлось прожить вместе. Например, она рассказала, что она из тех, кто любит наряжаться часами, зато ее муж надевает первую рубашку, которая лежит сверху.

Кроме этого, Ефросинина рассказала, что поженившись, они с мужем обещали друг другу праздновать свадьбу каждые 5 лет, но так этого ни разу и не сделали.

Не забыла Мария припомнить мужу, как он поддерживал ее на родах и заснул, когда у нее были схватки.

"22 года ты даришь мне одни и те же розы цвета красного вина. Мы для многих странная и несовместимая пара, но нам это нравится... Только мы вдвоем знаем, за что прощаем друг другу все. Только мы двое знаем, что держит наш брак уже 21 год. Я горжусь тобой сегодня, как никогда. С годовщиной, любимый", — резюмировала свое обращение к мужу Ефросинина.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина впервые озвучила, почему развелась с мужем.

Кроме этого, Фокус писал, что Оля Полякова впервые прокомментировала скандал с Машей Ефросининой.