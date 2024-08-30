"Ми багато для кого дивна та несумісна пара": Маша Єфросиніна розповіла про таємниці свого шлюбу

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв спільно виховують двох дітей. Чоловік з 2022 року захищає Україну на фронті.

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Телеведуча Маша Єфросиніна чуттєво привітала чоловіка Тимура Хромаєва, який служить на фронті, з її 22-ю річницею весілля. Відвертою розповіддю про роки подружнього життя вона опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Маша розповіла, що познайомилася з чоловіком на вулиці, він тоді попросив її номер телефону, але так і не подзвонив, бо загубив його.

"Ми поїхали вперше на відпочинок вдвох в Іспанію, і повернулися звідти не стрункіші та засмаглі від нескінченної пристрасті, а по плюс пʼять від нескінченної сангрії, бо під неї в нас складалися перші душевні розмови.. В наших подорожах ти любиш аутентичні заклади з домашньою локальною кухнею, а я красиві ресторани..Я можу закинутись зранку на ходу бутербродом із сиром, а ти перевертаєш наші сніданки на магію з білковими омлетами та моїми улюбленими підсмаженими хлібними корочками", — написала телеведуча.

Також вона навела ще чимало прикладів того, які вони з чоловіком різні та що за 22 роки їм довелося прожити разом. Наприклад, вона розповіла, що вона з тих, хто любить наряджатися годинами, натомість її чоловік одягає першу сорочку, яка лежить зверху.

Крім цього, Єфросиніна розповіла, що одружившись, вони з чоловіком обіцяли один одному святкувати весілля кожні 5 років, але так цього жодного разу і не зробили.

Не забула Марія пригадати чоловіку, як він підтримував її на пологах і заснув, коли в неї були перейми.

"22 роки ти даруєш мені одні й ті самі троянди кольору червоного вина. Ми багато для кого дивна та несумісна пара, але нам це подобається… Тільки ми вдвох знаємо, за що пробачаємо одне одному все. Тільки ми двоє знаємо, що тримає наш шлюб вже 21 рік. Я пишаюся тобою сьогодні, як ніколи. З річницею, коханий", — резюмувала своє зверненя до чоловіка Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна вперше озвучила, чому розлучилася з чоловіком.

Крім цього, Фокус писав, що Оля Полякова вперше прокоментувала скандал з Машою Єфросиніною.