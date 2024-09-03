В очках и с длинными волосами: Камалия показала, как выглядел Мохаммад Захур в молодости (фото)

Заслуженная артистка Украины вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура в 2003 году. Пара рассталась в прошлом году, они воспитывают двух дочерей-двойняшек Арабеллу та Мирабеллу.

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Украинская певица Камалия 1 сентября удивила своих подписчиков в Instagram, опубликовав старые фотографии своего бывшего мужа, пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, в молодости.

Исполнительница опубликовала сообщение экс-супруга, в котором говорится, что первый день осени 2024 года является особой датой для него. В этом году 1 сентября исполнилось ровно 50 лет, как Мохаммад Захур впервые приехал в Украину, чтобы получить высшее образование. Камалия поделилась архивными снимками и показала, как бизнесмен выглядел в 19 лет с длинными волосами и в очках.

"1 сентября для меня – особый день, ведь ровно 50 лет назад я впервые ступил на украинскую землю. В 1974 году, будучи всего 19-летним студентом из Пакистана, я приехал сюда за стипендией для изучения металлургии. С тех пор Украина стала неотъемлемой частью моей жизни и моей судьбы", — говорится в сообщении Мохаммада.

По словам миллиардера, в Украине он смог не только реализовать свои мечты, но и найти любовь. "Украина подарила мне не только возможность реализовать свои мечты, но и любовь, веру и надежду. За эти годы я стал не просто сторонним наблюдателем, но настоящим другом Украины, всегда готовым поддержать ее в самые сложные времена"", — добавил Захур.

Он также выразил глубокую признательность Украине и украинскому народу, а также заявил о готовности поддержать наше государство в это сложное время: "Эта страна навсегда останется в сердце моем, и я буду продолжать делать все возможное, чтобы поддержать ее в это тяжелое время".

Ранее, 5 августа Камалия рассказала о сложных отношениях с отцом-тираном. По ее словам, отец применял физическое насилие как к ее маме, так и к ней.