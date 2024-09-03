В окулярах і з довгим волоссям: Камалія показала, який вигляд мав Мохаммад Захур у молодості (фото)

Заслужена артистка України вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура 2003 року. Пара розлучилася торік, вони виховують двох дочок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу.

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Українська співачка Камалія 1 вересня здивувала своїх підписників в Instagram, опублікувавши старі світлини свого колишнього чоловіка, пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, в молодості.

Виконавиця опублікувала повідомлення екс-чоловіка, в якому йдеться, що перший день осені 2024 року є особливою датою для нього. Цього року 1 вересня виповнилося рівно 50 років, як Мохаммад Захур уперше приїхав в Україну, щоб здобути вищу освіту. Камалія поділилася архівними знімками і показала, який вигляд бізнесмен мав у 19 років з довгим волоссям і в окулярах.

"1 вересня для мене — особливий день, адже рівно 50 років тому я вперше ступив на українську землю. 1974 року, будучи лише 19-річним студентом із Пакистану, я приїхав сюди за стипендією для вивчення металургії. Відтоді Україна стала невід'ємною частиною мого життя і моєї долі", — йдеться в повідомленні Мохаммада.

За словами мільярдера, в Україні він зміг не тільки реалізувати свої мрії, а й знайти кохання. "Україна подарувала мені не тільки можливість реалізувати свої мрії, а й любов, віру і надію. За ці роки я став не просто стороннім спостерігачем, але справжнім другом України, завжди готовим підтримати її в найскладніші часи"", — додав Захур.

Він також висловив глибоку вдячність Україні та українському народу, а також заявив про готовність підтримати нашу державу в цей складний час: "Ця країна назавжди залишиться в серці моєму, і я продовжуватиму робити все можливе, щоб підтримати її в цей важкий час".

Раніше, 5 серпня Камалія розповіла про складні стосунки з батьком-тираном. За її словами, батько застосовував фізичне насильство як до її мами, так і до неї.