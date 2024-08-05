"Він був абʼюзером": Камалія розповіла про складні стосунки з батьком-тираном (відео)
Співачка розповіла про стосунки своїх батьків. За її словами, батько застосовував фізичне насилля як до її мами, так і до неї.
Українська співачка Камалія згадала про своє дитинство і складні стосунки з батьком-тираном, який бив її і маму. Про це співачка розповіла 5 серпня в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Слава+".
За словами зірки, її батько був абʼюзером: він бив маму, а коли Камалія захищала маму, то він бив і її. "Мій дідусь, батько мого батька, був такий. Мені здається, що мій батько просто не бачив іншої моделі (поведінки — ред.) в сім’ї, тому він все переніс до себе в сім’ю", — пояснила співачка ставлення батька до родини.
Артистка зазначила, що, на її думку, аб’юзери — це слабкі люди: "Для них, якийсь маленький тригер викликає агресію, з якою така людина не може впоратись внутрішньо. Тільки сильна людина може контролювати свої емоції і робити миттєвий аналіз". Співачка зауважила, що аб’юзери намагаються знайти сильну і яскраву людину, "висмоктують її енергетично", а далі "шукають собі новий об’єкт".
На запитання Дьоміна, чому жінки продовжують жити з аб’юзерами, особливо тими, хто їх б’є, Камалія відповіла: "Моїй мамі, як вона каже, нікуди було йти. В її родині було десять дітей, які мешкали в Чернігові. Вона вийшла заміж, поїхала з татом, дуже швидко завагітніла. Потім я була маленькою, тому тікати із Забайкалля… Він дуже ревнував її… до стовпа. Потім вони поїхали в Будапешт… Їй було складно кудись тікати. Вона сподівалася, що щось зміниться на краще".
Зірка також поділилася, що своїх дітей вона не б’є, а може лише пригрозити, коли вони виходять вже геть з-під контролю.
Раніше, 28 травня, Камалія розповіла про життя після розлучення із Захуром. Камалія зізналася, що після розлучення її вже кликали заміж. Однак, за словами артистки, вона ще не готова до такого кроку.