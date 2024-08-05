"Він був абʼюзером": Камалія розповіла про складні стосунки з батьком-тираном (відео)

Співачка розповіла про стосунки своїх батьків. За її словами, батько застосовував фізичне насилля як до її мами, так і до неї.

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Українська співачка Камалія згадала про своє дитинство і складні стосунки з батьком-тираном, який бив її і маму. Про це співачка розповіла 5 серпня в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Слава+".

За словами зірки, її батько був абʼюзером: він бив маму, а коли Камалія захищала маму, то він бив і її. "Мій дідусь, батько мого батька, був такий. Мені здається, що мій батько просто не бачив іншої моделі (поведінки — ред.) в сім’ї, тому він все переніс до себе в сім’ю", — пояснила співачка ставлення батька до родини.

Артистка зазначила, що, на її думку, аб’юзери — це слабкі люди: "Для них, якийсь маленький тригер викликає агресію, з якою така людина не може впоратись внутрішньо. Тільки сильна людина може контролювати свої емоції і робити миттєвий аналіз". Співачка зауважила, що аб’юзери намагаються знайти сильну і яскраву людину, "висмоктують її енергетично", а далі "шукають собі новий об’єкт".

На запитання Дьоміна, чому жінки продовжують жити з аб’юзерами, особливо тими, хто їх б’є, Камалія відповіла: "Моїй мамі, як вона каже, нікуди було йти. В її родині було десять дітей, які мешкали в Чернігові. Вона вийшла заміж, поїхала з татом, дуже швидко завагітніла. Потім я була маленькою, тому тікати із Забайкалля… Він дуже ревнував її… до стовпа. Потім вони поїхали в Будапешт… Їй було складно кудись тікати. Вона сподівалася, що щось зміниться на краще".

Зірка також поділилася, що своїх дітей вона не б’є, а може лише пригрозити, коли вони виходять вже геть з-під контролю.

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Раніше, 28 травня, Камалія розповіла про життя після розлучення із Захуром. Камалія зізналася, що після розлучення її вже кликали заміж. Однак, за словами артистки, вона ще не готова до такого кроку.