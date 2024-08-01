"Обручка справжня, я закохана": Камалія спровокувала чутки про заручини (відео)

Серце співачки можливо більше не вільне. Камалія тримає інтригу та прямо не відповідає на запитання про нового коханого.

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Українська співачка Камалія після розлучення з Мохаммадом Захуром заінтригувала новими стосунками. 31 липня знаменитість у білій весільній сукні та з букетом нареченої завітала до студії каналу М1 і презентувала свою нову пісню "Ніжно" про кохання, яке її надихає.

Артистка заявила, що вклала свої переживання в нову композицію, яка є, свого роду, гімном усіх наречених. За словами Камалії, "Ніжно" — це її спосіб висловити ніжні почуття, які відчуває вона сама.

"Це гімн усіх наречених, що об'єднує закохані серця. У цю пісню я вклала всі свої почуття та переживання. У цьому відеокліпі я відкриваю своє серце.... Пісня "Ніжно" супроводжує кожен мій крок, підкреслюючи емоції та почуття, які я відчуваю на своєму шляху", — поділилася зірка.

Співачка також показала свою каблучку з діамантом після пропозиції, яку їй зробив у відео загадковий чоловік, його обличчя впродовж усього відео приховано. У розмові з ведучими Камалія не зізналася, чи це її реальний наречений або актор, відповівши вельми ухильно: "Це мій друг".

"Моя каблучка. Це секрет (хто подарував, — ред.). Сукня справжня, обручка справжня, квіти справжні, я закохана", — заінтригувала зізнанням зірка. За словами Камалії, кліп сподобався її колишньому чоловікові Мохаммаду Захуру. Над його створенням працювала не тільки виконавиця, а й уся її команда. Кліп зняла відома кліпмейкерка Олена Вінярська.

Раніше, 28 травня, Камалія розповіла про життя після розлучення із Захуром. Камалія зізналася, що після розлучення її вже кликали заміж. Однак, за словами артистки, вона ще не готова до такого кроку.