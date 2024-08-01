"Обручальное кольцо настоящее, я влюблена": Камалия спровоцировала слухи о помолвке (видео)

Сердце певицы возможно больше не свободно. Камалия держит интригу и прямо не отвечает на вопросы о новом возлюбленном.

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Украинская певица Камалия после развода с Мохаммадом Захуром заинтриговала новыми отношениями. 31 июля знаменитость в белом свадебном платье и с букетом невесты пришла в студию канала М1 и презентовала свою новую песню "Ніжно" о любви, которая ее вдохновляет.

Артистка заявила, что вложила свои переживаня в новую композицию, которая является, своего рода, гимном всех невест. По словам Камалии, "Ніжно" — это ее способ выразить нежные чувства, которые испытывает она сама.

"Это гимн всех невест, объединяющий влюбленные сердца. В эту песню я вложила все свои чувства и переживания. В этом видеоклипе я открываю свое сердце…. Песня "Ніжно" сопровождает каждый мой шаг, подчеркивая эмоции и чувства, которые я испытываю на своем пути", – поделилась звезда.

Певица также показала свое кольцо с бриллиантом после предложения, которое ей сделал в видео загадочный мужчина, его лицо на протяжении всего видео скрыто. В разговоре с ведущими Камалия не призналась это ее реальный жених или актер, ответив весьма уклончиво: "Это мой друг".

"Мое кольцо. Это секрет (кто подарил –ред.). Платье настоящее, обручальное кольцо настоящее, цветы настоящие, я влюблена", — заинтриговала признанием звезда. По словам Камалии, клип понравился ее бывшему мужу Мохаммаду Захуру. Над его созданием работала не только исполнительница, я и вся ее команда. Клип сняла известная клипмейкер Елена Винярская.

Ранее, 28 мая, Камалия рассказала о жизни после развода с Захуром. Камалия призналась, что после развода ее уже звали замуж. Однако, по словам артистки, она еще не готова к такому шагу.