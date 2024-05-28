"Не готова выйти замуж:" Камалия рассказала о жизни после развода с Захуром (видео)

Камалия призналась, что после развода ее уже звали замуж. Однако, по словам артистки, она еще не готова к такому шагу.

Украинская певица Камалия 27 мая посетила премию YUNA. Она рассказала, что с бывшим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром находится в дружеских отношениях, ведь пара воспитывает двух общих дочерей. Артистка также в в интервью "Люкс ФМ" заинтриговала новыми отношениями.

Певица подтвердила, что официально уже разведена с Захуром, но иногда они живут вместе. "Мы были по шариату женаты, по шариату и развелись. У нас дети растут, мы примерные родители для своих детей. И мы дружим, это цивилизованные отношения, поддерживаем друг друга", — отметила артистка.

По ее словам, Захур живет с детьми в Лондоне, но, когда они приезжают в Киев, то все вместе живут в одном доме. Роскошное поместье бывших супругов в будущем достанется их дочерям — Арабелле и Мирабелле. "Это совместный дом, в будущем — это дом наших детей. Нет, мы еще имущество не делили. Планируем ли — не знаю", — пояснила Камалия.

Артистка в разговоре с ведущей Натальей Тур намекнула на новый роман. Слухи о новых отношениях она не стала ни опровергать, ни подтверждать и всячески уклонялась от конкретного ответа. "Свободно ли мое сердце — пусть это будет пока что в секрете", — заинтриговала певица.

По словам Камилии, после развода к ней приковано внимание мужчин. Некоторые даже успели сделать предложение, но сама певица замуж не торопится.

"После развода внимание полилось, даже предложения были. Я еще психологически не готова выйти замуж. Я думаю, что нужно время, чтобы выдохнуть", — пояснила звезда.

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Напомним, 20 мая Камалия поделилась, с кем и где встретила день рождения. Певица была очень расстроена, что рядом не было ее дочерей.