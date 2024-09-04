Евгений Комаровский предположил, когда закончится война в Украине (видео)

Евгений Комаровский не верит, что война в Украине закончится уже в 2024 году, однако, по его словам, хотел бы, чтобы это было правдой.

Related video

63-летний украинский врач-педиатр Евгений Комаровский высказал свое предположение, когда, по его мнению, закончится горячая фаза войны на территории Украины, которую в 2022 году начала страна-агрессор Россия. Своим мнением врач поделился в интервью Дмитрия Гордона.

Так, на вопрос интервьюера Дмитрия Гордона: "Конец войны когда?", Евгений Комаровский отметил, что стоит говорить не о ее окончании, а о выходе из горячей фазы.

"Первое, речь идет об окончании горячей фазы, исключительно так. У меня ощущение в середине, крайний срок следующее лето. В конец войны в этом году я не верю", — сказал Комаровский.

Зато Дмитрий Гордон убежден, что уже в 2024 году война в Украине закончится. На что Евгений Комаровский ответил ему, что журналист начал перетягивать на себя ауру успокаивающего Алексея Арестовича, который ранее говорил, что война закончится через 2-3 недели. На что Гордон ответил, он абсолютно уверен, что в 2024 году так и будет.

"Дай Бог. На самом деле моя позиция правильная. Ты говоришь, что все это закончится в этом году, я это воспринимаю, но не рассматриваю. Это как услышать о Путине в холодильнике, услышать о том, что он в холодильнике — приятно, представить — еще приятнее", — сказал Комаровский.

01:30:16 О том, когда закончится война

Напомним, ранее мы писали, что врач Комаровский рассказал, что думает о мобилизации в Украине.

Кроме этого, Фокус писал, что Евгений Комаровский ответил, стоит ли ждать смерти Владимира Путина.