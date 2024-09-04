Євген Комаровський припустив, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Євген Комаровський не вірить, що війна в Україні закінчиться вже у 2024 році, однак, за його словами, хотів би, щоб це було правдою.

Related video

63-річний український лікар-педіатр Євген Комаровський висловив своє припущення, коли, на його думку, закінчиться гаряча фаза війни на території України, яку у 2022 році розпочала країна-агресор Росія. Своєю думкою лікар поділився в інтерв’ю Дмитра Гордона.

Так, на запитання інтерв’юера Дмитра Гордона: "Кінець війни коли?", Євген Комаровський зазначив, що варто говорити не про її закінчення, а про вихід з гарячої фази.

"Перше, мова йде про закінчення гарячої фази, виключно так. У мене відчуття в середині, крайній термін наступне літо. В кінець війни цього року я не вірю", — сказав Комаровський.

Натомість Дмитро Гордон переконаний, що вже у 2024 році війна в Україні закінчиться. На що Євген Комаровський відповів йому, що журналіст почав перетягувати на себе ауру заспокійливого Олексія Арестовича, який раніше говорив, що війна закінчиться через 2-3 тижні. На що Гордон відповів, він абсолютно впевнений, що у 2024 році так і буде.

"Дай Бог. Насправді моя позиція правильна. Ти говориш, що все це закінчиться в цьому році, я це сприймаю, але не розглядаю. Це як почути про Путіна в холодильнику, почути про те, що він в холодильнику — приємно, уявити — ще приємніше", — сказав Комаровський.

01:30:16 О том, когда закончится война

Нагадаємо, раніше ми писали, що лікар Комаровський розповів, що думає про мобілізацію в Україні.

Крім цього, Фокус писав, що Євген Комаровський відповів, чи варто чекати смерті Володимира Путіна.