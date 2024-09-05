Киев-Париж: Лилия Литковская презентовала на UFW уникальный проект ZHNYVA (фото, видео)

Проект, созданный брендом для Ukrainian Fashion Week, был о возрождении традиций, возвращении домой и новых символах.

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В Киеве впервые за два года с 1 по 4 сентября прошли показы новых коллекций украинских дизайнеров в рамках Ukrainian Fashion Week. Не остался в стороне и очень известный в стране и далеко за ее пределами бренд Лилии Литковской, сообщает пресс-служба UFW.

LITKOVSKA представил в пространстве LITKOVSKA BASECAMP на Лютеранской уникальный проект "ZHNYVA" ("Жнива"), объединивший в себе прошлое и современность с помощью символизма.

Сезон, начавшийся в Киеве и продолжающийся в Париже, олицетворяет сбор урожая усилий бренда за почти двадцатилетнюю историю, переосмысление традиций переписки в новом свете, а также знаковую часть ДНК бренда – дихотомию Kyiv – Paris.

Одним из источников вдохновения для киевской презентации стала Подпольная Почта Украины – скрытая сеть, созданная после Второй Мировой Войны. Альтернативные почтовые марки издавали разнообразные сообщества украинцев в середине XX века, а к созданию их дизайна приобщались известные художники.

Присутствующие получили свой опыт "подпольной почты". Эта переписка началась в марте 2024-го в Париже, где гости презентации LITKOVSKA со всего мира писали на белых лентах пожелания украинцам победы, мира и согласия. Эти сообщения бренд привез в Киев, создав арт-инсталляцию, чтобы поделиться теплыми словами не только с гостями мероприятия, но и со всеми желающими.

Гости мероприятия – представители украинского фэшн-сообщества, клиенты и друзья бренда – писали письма и открытки с благодарностью, которые впоследствии будут отправлены в Париж. Всем, кто участвовал в этом, раздали авторские марки, созданные брендом, которые гости клеили на конверты и открытки.

Особое внимание LITKOVSKA уделили и каллиграфии: логотип "ZHNYVA", центральный символ сезона, создан человеком, много лет занимающимся исследованием украинской каллиграфии. Надпись стала визуальным олицетворением идеи сбора урожая, как физического, так и духовного.

Целью акции было возродить традицию переписки и подчеркнуть связь между городами и поколениями, что является основой концепции "Жатвы".

На этом программа мероприятия не закончилась. Гости получили возможность посмотреть выставку из 80 фотографий, которые отображали почти 20-летнюю историю бренда Лилии Литковской перед началом новой его страницы – открытием флагманского магазина.

"Киев- всегда был и всегда будет нашим домом, и мы хотели создать это чувство возвращения домой и сбора урожая пожеланий, от мира украинцам и от украинцев – миру. Для нас это очень особенный момент – вернуться в родной Киев впервые с физическим ивентом за много лет, собраться в пространстве, где скоро откроется наш первый флагманский магазин, и нам хотелось сфокусироваться не на одежде, а на диалоге между людьми и важности связи с домом и корнями", – подытожила Лилия Литковская.

Кто такая Лилия Литковская

Лилия Литковская – один из самых успешных украинских дизайнеров, три поколения которой посвятили жизнь портному мастерству. Она продолжила дело своей семьи. Первые сезонные коллекции Лилия начала создавать в 2006 году в кооперации с другими дизайнерами, дебютировав на Ukrainian Fashion Week, а год спустя там же на показе "Новые имена" представила цельную коллекцию, которую назвали лучшей.

В 2009-м она запустила свой бренд, и тогда же стала "Лучшим дизайнером женской одежды" по версии украинского издания Elle. В общей сложности она семь раз становилась победительницей премии Best Fashion Awards в разных номинациях, а также удостоилась награды "Лучший дизайнер года" премии Cosmopolitan Awards

В 2013 году бренд LITKOVSKA вошел в список Vogue Talents — 200 самых перспективных молодых дизайнеров мира, инициированного итальянским изданием Vogue.

Коллекции украинского дизайнера каждый раз выглядят по-другому.

"Замысел коллекции вынашивается в отрывочных словах, еле уловимых цитатах из книг, образах, встреченных в кино или на улицах городов. Одна идея начинает резонировать особенно сильно – и вокруг нее выстраивается история, которую мы пытаемся рассказать в вещах", – говорила она в одном из интервью.

Когда началась война, свою известность Лилия и ее бренд использовали, чтобы донести миру правду о том, что происходит в Украие.

Например, на показе в Лондоне в мае 2022 ее модели выходили на подиум в бронежилетах с желтыми лентами на рукавах, а Лиля вышла последней, держа в руках плакат "Save Mariupol". Именно она придумала вышить на рубашке молитву "Азова" для коллекции "Веснянка" в Париже.

Среди клиенток Литковской много известных личностей. В одежде ее бренда частоп оявляется первая леди Украины Елена Зеленская.

Ранее Фокус писал, что во время Парижской недели моды бренд Литковской представил свою коллекцию весна-лето под названием REBIRTH ("Перерождение"). В свои модели она вложила глубокий смысл и дополнила наряды колосками пшеницы.