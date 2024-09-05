Київ-Париж: Лілія Літковська презентувала на UFW унікальний проєкт ZHNYVA (фото, відео)

Проєкт, створений брендом для Ukrainian Fashion Week, був про відродження традицій, повернення додому і нові символи.

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У Києві вперше за два роки з 1 до 4 вересня відбулися покази нових колекцій українських дизайнерів у межах Ukrainian Fashion Week, де було представлено найкраще з найкращого. Не залишився осторонь і дуже відомий у країні та далеко за її межами бренд Лілії Літковської, повідомляє пресслужба UFW.

LITKOVSKA представив у просторі LITKOVSKA BASECAMP на Лютеранській унікальний проєкт "ZHNYVA" ("Жнива"), що об'єднав у собі минуле і сучасність за допомогою символізму.

Сезон, що розпочався в Києві і триває в Парижі, уособлює збір врожаю зусиль бренду за майже двадцятирічну історію, переосмислення традицій листування в новому світлі, а також знакову частину ДНК бренду – дихотомію Kyiv – Paris.

Одним із джерел натхнення для київської презентації стала Підпільна Пошта України — прихована мережа, створена після Другої Світової Війни. Альтернативні поштові марки видавали різноманітні спільноти українців у середині XX століття, а до створення їхнього дизайну долучалися відомі художники.

Присутні отримали свій досвід "підпільної пошти". Це листування почалося в березні 2024-го в Парижі, де гості презентації LITKOVSKA з усього світу писали на білих стрічках побажання українцям перемоги, миру та злагоди. Ці повідомлення бренд привіз до Києва, створивши артінсталяцію, щоб поділитися теплими словами не тільки з гостями заходу, а й з усіма охочими.

У Києві гості заходу — представники української фешн-спільноти, клієнти та друзі бренду — писали листи та листівки з подякою, які згодом будуть надіслані до Парижа. Усім, хто брав участь у цьому, роздали авторські марки, створені брендом, які гості клеїли на конверти та листівки.

Особливу увагу LITKOVSKA приділили і каліграфії: логотип "ZHNYVA", центральний символ сезону, створений людиною, яка багато років займається дослідженням української каліграфії. Напис став візуальним уособленням ідеї збору врожаю, як фізичного, так і духовного.

Метою акції було відродити традицію листування та підкреслити зв'язок між містами та поколіннями, що є основою концепції "Жнива".

На цьому програма заходу не закінчилася. Гості мали змогу переглянути виставку з 80 фотографій, які відображали майже 20-річну історію бренду Лілії Літковської перед початком нової її сторінки – відкриттям флагманського магазину.

"Київ — завжди був і завжди буде нашою домівкою, і ми хотіли створити це відчуття повернення додому і збору врожаю побажань, від світу українцям і від українців — світу. Для нас це дуже особливий момент — повернутися до рідного Києва вперше з фізичним івентом за багато років, зібратися в просторі, де скоро відкриється наш перший флагманський магазин, і нам хотілося сфокусуватися не на одязі, а на діалозі між людьми та важливості зв'язку з домівкою і корінням", — підсумувала Лілія Літковська.

Хто така Лілія Літковська

Лілія Літковська — одна з найуспішніших українських дизайнерок, три покоління якої присвятили життя кравецькій майстерності. Вона продовжила справу своєї родини. Перші сезонні колекції Лілія почала створювати 2006 року в кооперації з іншими дизайнерами, дебютувавши на Ukrainian Fashion Week, а рік потому там же на показі "Нові імена" презентувала цільну колекцію, яку назвали найкращою.

У 2009-му вона запустила свій бренд, і тоді ж стала "Найкращим дизайнером жіночого одягу" за версією українського видання Elle. Загалом вона сім разів ставала переможницею премії Best Fashion Awards у різних номінаціях, а також удостоїлася нагороди "Найкращий дизайнер року" премії Cosmopolitan Awards

У 2013 році бренд LITKOVSKA увійшов до списку Vogue Talents — 200 найперспективніших молодих дизайнерів світу, ініційованого італійським виданням Vogue.

Колекції української дизайнерки щоразу мають інший вигляд.

"Задум колекції виношується в уривчастих словах, ледве вловимих цитатах з книжок, образах, зустрінутих у кіно або на вулицях міст. Одна ідея починає резонувати особливо сильно — і навколо неї вибудовується історія, яку ми намагаємося розповісти в речах", — говорила вона в одному з інтерв'ю.

Коли почалася війна, свою популярність Лілія та її бренд використали, щоб донести світові правду про те, що відбувається в Україні. Наприклад, на показі в Лондоні в травні 2022 року її моделі виходили на подіум у бронежилетах з жовтими стрічками на рукавах, а Ліля вийшла останньою, тримаючи в руках плакат "Save Mariupol". Саме вона придумала вишити на сорочці молитву "Азова" для колекції "Веснянка" в Парижі.

Серед клієнток Літковської багато відомих особистостей. В одязі її бренду часто з'являється перша леді України Олена Зеленська.

Раніше Фокус писав, що під час Паризького тижня моди бренд Літковської представив свою колекцію весна-літо під назвою REBIRTH ("Переродження"). У свої моделі вона вклала глибокий сенс і доповнила вбрання колосками пшениці.