"Полтавский поджигатель": где и как сегодня живет звезда мема "Ну, мне нравиться, как оно горит" (видео)

Мем "Ну, мне нравиться, как оно горит" начал распространяться в сети в 2013 году. Появился он после того, как Виталий Чепурко совершил серию поджогов после которых его задержала полиция.

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47-летний Виталий Чепурко, который в свое время стал звездой мема "Ну, мне нравиться, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают" из правонарушителя стал блогером. О своей сегодняшней жизни мужчина рассказал в интервью Елены Гаджук.

Так, Виталий рассказал, что сейчас до сих пор живет в Полтаве. Однако сейчас он не нарушает закон, а ведет свои собственные социальные сети на которых зарабатывает деньги на жизнь. Мужчина рассказал, почему тогда в 2016 году вынужден был поджигать чужие дома и как все же появилось легендарное видео, которое впоследствии стало мемом.

"Так как была зима, меня не хотели закрывать в города лишения свободы. Я тогда редко баловался наркотиками, я вколол себе три куба и что-то у меня включилось и я пошел курить. Первый поджог я сделал на Дзигуна, но так как они подумали, что это шутка, они приехали без воды. Звонил, я им, чтобы люди не пострадали. Цель была, что приедет пожарка, потушит все и меня таким способом на второй день закроют. Я хотел на зиму попасть в заведение лишения свободы. А потом вызывал, поджигал коврики и говорю: "Эй, ты готова?", она говорит: "К чему?", я говорю: "Как к чему, к новому поджогу", "А где будешь поджигать?", говорю: "Тебе щас позвонят" и так я за ночь сделал восемь поджогов", — рассказал Виталий Чепурко.

Мужчина также уточнил, что на самом деле тогда он добровольно пришел в участок. По его словам, всю ночь его искало двадцать экипажей полиции, которые его не могли найти. Кроме этого, звезда мема признался, что тогда ему правоохранители предложили восемь тысяч гривен за то, что он запишет видеоролик. По словам Чепурко, он знает, что человек, который тогда опубликовал то видео, уже умер, однако зачем тогда были эти съемки ему не известно.

После того, как Виталия Чепурко задержали, он прошел медицинское обследование, где психиатр установил ему диагноз "пиромания" (расстройство импульсивного поведения, выражающееся в неудержимом болезненном влечении к поджогам, а также в сильном увлечении созерцанием огня и горения).

"Полтавский поджигатель" также уточнил, что о своей популярности в сети он узнал уже находясь в заведении лишения свободы. Рассказали ему об этом правоохранители, которые начали просить сделать с ним фото за чай или сигареты.

Как сегодня живет Виталий Чепурко?

Сегодня Виталий Чепурко признается, что не думает о местах лишения свободы, ведь после того, как он стал звездой сети, он решил стать блогером, снимает видео для тик-тока, Инстаграма и Ютуба и зарабатывает деньги на рекламе.

"Мне объяснили, что если ты будешь рассказывать, ты больше не сядешь. Бывает заказывают рекламы. Недавно мне заплатили 10 тысяч гривен за пять слов. Магазин одежды. Заказывают поздравления. Можно записать поздравления в личные сообщения, или с отметкой в инстаграм", — рассказал "полтавский поджигатель".

Виталий Чепурко Фото: Скрин видео

Кто такой "Полтавский поджигатель"?

47-летний Виталий Чепурко он родом из Полтавы. Мужчина стал известен в 2013 году после того, как совершил серию поджогов. Тогда Виталий поджигал коврики перед входной дверью и наблюдал как оно горит. Так, за одну ночь он поджег восемь дверей.

Когда правоохранители задержали правонарушителя, они записали видео в котором Виталий сказал знаменитую фразу, которая впоследствии стала мемом: "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылезают у них. Ну, а мне это по приколу: смотрит, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно же еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь".

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