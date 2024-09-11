"Полтавський палій": де та як сьогодні живе зірка мему "Ну, мені нравиться, як воно горить" (відео)

Мем "Ну, мені нравиться, як воно горить" почав ширитися в мережі у 2013 році. З'явився він після того, як Віталій Чепурко здійснив серію підпалів після яких його затримала поліція.

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47-річний Віталій Чепурко, який свого часу став зіркою мему "Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають" з правопорушника став блогером. Про своє сьогоднішнє життя чоловік розповів в інтерв’ю Олени Гаджук.

Так, Віталій розповів, що нині досі живе в Полтаві. Однак зараз він не порушує закон, а веде свої власні соціальні мережі на яких заробляє гроші на життя. Чоловік розповів, чому тоді в 2016 році змушений був підпалювати чужі помешкання та як все ж з’явилося легендарне відео, яке згодом стало мемом.

"Так як була зима, мене не хотіли зачиняти в міста позбавлення свободи. Я тоді рідко бавився наркотиками, я вколов собі три куби і щось у мене включилось і я пішов палити. Перший підпал я зробив на Дзигуна, але так як вони подумали, що це шутка, вони приїхали без води. Дзвонив, я їм, щоб люди не постраждали. Мета була, що приїде пожарка, потушить все і мене таким способом на другий день закриють. Я хотів на зиму потрапити в заклад позбавлення волі. А потім визивав, підпалював коврики і кажу: "Ало, ти готова?", вона каже: "До чого?", я кажу: "Як до чого, до нового підпалу", "А де будеш підпалювати?", кажу: "Тобі щас подзвонять" і так я за ніч зробив вісім підпалів", — розповів Віталій Чепурко.

Чоловік також уточнив, що насправді тоді він добровільно прийшов у відділок. За його словами, всю ніч його шукало двадцять екіпажів поліції, які його не могли знайти. Крім цього, зірка мему зізнався, що тоді йому правоохоронці запропонували вісім тисяч гривень за те, що він запише відеоролик. За словами Чепурко, він знає, що людина, яка тоді опублікувала те відео, вже померла, однак навіщо тоді були ці зйомки йому не відомо.

Після того, як Віталія Чепурко затримали, він пройшов медичне обстеження, де психіатр встановив йому діагноз "піроманія" (розлад імпульсивної поведінки, що виражається у нестримному хворобливому потязі до підпалів, а також у сильному захопленні споглядання вогню та горіння).

"Полтавський палій" також уточнив, що про свою популярність в мережі він дізнався вже перебуваючи в закладі позбавлення волі. Розповіли йому про це правоохоронці, які почали просити зробити з ним фото за чай або сигарети.

Як сьогодні живе Віталій Чепурко?

Сьогодні Віталій Чепурко зізнається, що не думає про місця позбавлення волі, адже після того, як він став зіркою мережі, він вирішив стати блогером, знімає відео для тік-тока, Інстаграма та Ютуба і заробляє гроші на рекламі.

"Мені пояснили, що якщо ти будеш розказувати, ти більше не сядеш. Буває заказують реклами. Нещодавно мені заплатили 10 тисяч гривень за п’ять слів. Магазин одягу. Замовляють привітання. Можна записати привітання в особисті повідомлення, або з відміткою в інстаграм", — розповів "полтавський палій".

Віталій Чепурко Фото: Скрін відео

Хто такий "Полтавський палій"?

47-річний Віталій Чепурко він родом з Полтави. Чоловік став відомий у 2013 році після того, як здійснив серію підпалів. Тоді Віталій підпалював килимки перед вхідними дверима і спостерігав як воно горить. Так, за одну ніч він підпалив вісім дверей.

Коли правоохоронці затримали правопорушника, вони записали відео в якому Віталій сказав славнозвісну фразу, яка згодом стала мемом: "Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся, питаются руками потушить, а воно ж іще дужче горить. А я стою внизу і сміюся".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова зізналася за скільки готова переспати з Машею Єфросиніною.