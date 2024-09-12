Оксана Билозир раскритиковала фильм о Назарии Яремчуке, который сняла его дочь

Оксана Билозир заявила, что ей не хватило в фильме о Назарии Яремчуке начала его творческого пути, истории от первой семьи артиста, с которой связано немало творческих успехов Яремчука.

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67-летняя артистка Оксана Билозир негативно высказалась о фильме "Назарий Яремчук. Несравненный мир красоты". Свое мнение относительно режиссерской работы и сюжета фильма певица высказала в интервью изданию OBOZ.UA.

В частности, по словам артистки она не довольна тем, каким получился фильм в конечном результате, ведь по ее мнению, в таких важных исторически фильмах, всегда стоит использовать первоисточники, которые и являются главным в создании истории.

Как пояснила Билозир, в свое время она осталась недовольной от фильма о своем первом муже Игоре Билозире, в котором, по ее словам, было очень много неправдивой информации. Певица объяснила, что после просмотра фильма о Назарии Яремчуке у нее возник только один вопрос: "Почему не пользовались первоисточниками?". Артистка убеждена, что в фильме пропущен значительный период жизни Назария.

"Почему создатели фильма о Назарии не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? Первая семья — это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное — это старт, начало. Первые шаги, которые самые тяжелые, но и самые трепетные с точки зрения памяти. Но что делать? Придется потом переделывать, потому что хочется, чтобы потомкам оставалась правда. Это наша общая история, не только самих личностей", — пояснила артистка.

Кроме этого, Билозир рассказала, что сама дружила с Назарием и часто была вместе с ним на одной сцене. Певица вспоминает, что он всегда знал себе цену и тщательно выбирал песни в свой репертуар.

"Он уверенно и красиво прошел свой творческий путь. И справедливо занимает особое место в нашей культуре. И струна его голоса, его место в палитре звучания украинской культуры никем не перепета", — пояснила певица.

Заметим, что фильм о Назарии Яремчуке сняла его дочь Мария Яремчук, которая три года работала над лентой, однако из-за полномасштабной войны в Украине премьера работы задержалась. Однако, все же в 2024 году мир увидел документально-биографическую работу о Назарии Яремчуке.

Напомним, ранее мы писали, что Мария Яремчук назвала звезд, которые отказались сниматься в фильме о ее отце.