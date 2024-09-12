Оксана Білозір розкритикувала фільм про Назарія Яремчука, який зняла його донька

Оксана Білозір заявила, що їй не вистачило у фільмі про Назарія Яремчука початку його творчого шляху, історії від першої родини артиста, з якою пов'язано чимало творчих успіхів Яремчука.

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67-річна артистка Оксана Білозір негативно висловилася про фільм "Назарій Яремчук. Незрівнянний світ краси". Свою думку стосовно режисерської роботи та сюжету фільму співачка висловила в інтерв’ю видання OBOZ.UA.

Зокрема, за словами артистки вона не задоволена тим, яким вийшов фільм у кінцевому результаті, адже на її думку, у таких важливих історично фільмах, зажди варто використовувати першоджерела, які і є головним у створенні історії.

Як пояснила Білозір, свого часу вона залишилася незадоволеною від фільму про свого першого чоловіка Ігоря Білозіра, в якому, за її словами, було дуже багато неправдивої інформації. Співачка пояснила, що після перегляду фільму про Назарія Яремчука у неї виникло тільки одне питання: "Чому не користувалися першоджерелами?". Артистка переконана, що у фільмі пропущений значний період життя Назарія.

"Чому творці фільму про Назарія не звернулися до тих людей, які йшли поруч з ним по життю і впливали на формування його таланту? Перша сім'я – це найяскравіша сторінка в його історії. Тому що з ними він починав, вони були його натхненниками. Дружина разом з ним співала в гурті. Мені здається, що найважливіше – це старт, початок. Перші кроки, які найважчі, але й найтрепетніші з погляду пам'яті. Але що робити? Доведеться потім переробляти, бо хочеться, щоб нащадкам залишалася правда. Це наша спільна історія, не тільки самих особистостей", — пояснила артистка.

Крім цього, Білозір розповіла, що сама товаришувала з Назарієм і часто була разом з ним на одній сцені. Співачка пригадує, що він завжди знав собі ціну і ретельно обирав пісні в свій репертуар.

"Він впевнено і красиво пройшов свій творчий шлях. І справедливо займає особливе місце в нашій культурі. І струна його голосу, його місце в палітрі звучання української культури ніким не переспівана", — пояснила співачка.

Зауважимо, що фільм про Назарія Яремчука зняла його донька Марія Яремчук, яка три роки працювала над стрічкою, однак через повномасштабну війну в Україні прем’єра роботи затрималася. Однак, все ж у 2024 році світ побачив документально-біографічну роботу про Назарія Яремчука.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марія Яремчук назвала зірок, які відмовилися зніматися у фільмі про її батька.