Святослав Вакарчук посетил родной город и поделился редкими снимками со своей мамой (фото)

Певец порадовал поклонников своим архивным детским снимком и поделился воспоминаниями о городе, в котором родился. Святослав Вакарчук отметил, что у Мукачева есть свой особый запах, он его ни с чем не спутает.

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Украинский певец, заслуженный артист Украины, бывший политический деятель и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Закарпатье и поделился с подписчиками в Instagram редкими фотографиями со своей мамой.

Сначала музыкант показал архивный черно-белый снимок, где он изображен совсем маленьким ребенком в коляске. Мама Вакарчука Светлана Александровна стоит рядом и держит сына за руку.

Следующее фото, которое показал 49-летний артист, было сделано, видимо, во время их совместной поездки. На снимке Святослав Вакарчук позировал с матерью на фоне реки и храма. Оба кадра были сделаны в родном для певца городе Мукачево.

Артист вспомнил детство и отметил, что во дворе, где он рос, проживали семьи разных национальностей. Также, по его словам, у родного города есть свой особый запах, который он ни с чем не спутает.

"Сакура, набережная в Мукачево, монастырь на Латорице, двор, в котором я родился. Там проживали семьи пяти национальностей. В общем, запах… Запах Мукачева, который я ни с чем не спутаю", — подписал фотографии Святослав.

Напомним, 9 июля сообщалось, что Святослав Вакарчук демобилизовался из армии. Святослав Вакарчук в первые дни полномасштабного вторжения добровольно пошел в армию и подписал контракт в ВСУ. Тогда артист со званием лейтенанта был направлен во львовскую военно-гражданскую администрацию.