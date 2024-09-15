Святослав Вакарчук відвідав рідне місто і поділився рідкісними знімками зі своєю мамою (фото)

Співак потішив шанувальників своїм архівним дитячим знімком і поділився спогадами про місто, в якому народився. Святослав Вакарчук зазначив, що у Мукачева є свій особливий запах, він його ні з чим не сплутає.

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Український співак, заслужений артист України, колишній політичний діяч і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав Закарпаття і поділився з підписниками в Instagram рідкісними фотографіями зі своєю мамою.

Спочатку музикант показав архівний чорно-білий знімок, де він зображений зовсім маленькою дитиною у візочку. Мама Вакарчука Світлана Олександрівна стоїть поруч і тримає сина за руку.

Наступне фото, яке показав 49-річний артист, було зроблено, мабуть, під час їхньої спільної поїздки. На знімку Святослав Вакарчук позував із матір'ю на тлі річки та храму. Обидва кадри були зроблені в рідному для співака місті Мукачево.

Артист пригадав дитинство і зазначив, що у дворі, де він ріс, проживали сім'ї різних національностей. Також, за його словами, рідне місто має свій особливий запах, який він ні з чим не сплутає.

"Сакура, набережна в Мукачеві, монастир на Латориці, двір, у якому я народився. Там проживали сім'ї п'яти національностей. Загалом, запах... Запах Мукачева, який я ні з чим не сплутаю", — підписав фотографії Святослав.

Нагадаємо, 9 липня повідомлялося, що Святослав Вакарчук демобілізувався з армії. Святослав Вакарчук у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов у військо і підписав контракт у ЗСУ. Тоді артист зі званням лейтенанта був направлений до львівської військово-цивільної адміністрації.