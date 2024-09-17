Виктор Гевко впервые прокомментировал измену своей жены (видео)

Актер Виктор Гевко впервые за четыре года публично ответил на вопрос, действительно ли в 2020 году ему изменила жена.

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Автор и актер скетч-шоу "Страна У", участник проекта "Студии 95 квартал" и актер сериала "Однажды под Полтавой" Виктор Гевко впервые после слухов прокомментировал измену своей жены. Подробностями актер поделился в интервью Славы Демина.

В частности, в 2020 году в сети появилась информация, что Виктора Гевко вблизи его дома избил бывший футболист ФК "Тернополь", по имени Игорь. Причиной этому стали личные разборки, тогда в сети писали, что Игорь — это любовник жены Виктора Натальи. Тогда актер не комментировал эту информацию. Именно тогда Виктор Гевко баллотировался на выборах. После инцидента прошло четыре года. Слава Демин решил поинтересоваться, была ли все же супружеская измена, на что Виктор Гевко ответил неоднозначно.

"Слушай, тогда были выборы и там писали все что хочешь. Там были и машина припаркована и... Там такое творилось. Это такой период. Что там только не писали", — сказал Гевко.

На уточняющий вопрос от Славы Демина, все же информация была не правдой, актер сказал: "Махни на то рукой, забудь то все. У нас там было, поспорили мы были с одним мальчиком, но то раздули сильно".

Интервьюер решил уточнить, была ли ссора все же на фоне измены, на что Гевко ответил: "Мы поспорили в дворике. Поэтому это потом раздули и пошло поехало. Тогда было очень много всяких статей. Такой период. Понимает, тогда просто, сколько всякого гимна писали. Это ты нашел только одно, а его там было сколько всего. Я этот период в жизни... Я тогда вообще в людях очень разочаровался. Люди они на самом деле, они тебя смотрят, знают, а потом в какой-то момент, они просто, из-за того, что ты им не нравишься, потому что ты поддерживаешь не того, кого бы хотели поддерживать они. То они уже там готовы о тебе написать все что хочешь. Уже такое врали, такое придумывали".

В результате актер заявил, что он не хочет ничего вспоминать о том периоде своей жизни и попросил не задавать ему вопросы относительно измен. Заметим, что Виктор и Наталья Гевко вместе уже 18 лет. Совместно пара имеет 7-летнего сына.

0:54:55 — измена жены

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Однажды под Полтавой" высказался о Владе Яме и других артистах, которые живут за границей.