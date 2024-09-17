Віктор Гевко вперше прокоментував зраду своєї дружини (відео)

Актор Віктор Гевко вперше за чотири роки публічно відповів на запитання, чи дійсно у 2020 році йому зрадила дружина.

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Автор та актор скетч-шоу "Країна У", учасник проєкту "Студії 95 квартал" та актор серіалу "Одного разу під Полтавою" Віктор Гевко вперше після чуток прокоментував зраду своєї дружини. Подробицями актор поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, у 2020 році в мережі з’явилася інформація, що Віктора Гевко поблизу його будинку побив колишній футболіст ФК "Тернопіль", на ім’я Ігор. Причиною цьому стали особисті розбірки, тоді в мережі писали, що Ігор — це коханець дружини Віктора Наталії. Тоді актор не коментував цю інформацію. Саме тоді Віктор Гевко балатувався на виборах. Після інциденту минуло чотири роки. Слава Дьомін вирішив поцікавитися, чи була все ж таки подружня зрада, на що Віктор Гевко відповів неоднозначно.

"Слухай, тоді були вибори і там писали все що хочеш. Там були і машина припаркована і… Там таке творилося. Це такий період. Що там тільки не писали", — сказав Гевко.

На уточнювальне запитання від Слави Дьоміна, чи все ж таки інформація була неправдою, актор сказав: "Махни на то рукою, забудь то все. У нас там було, поспорили ми були з одним хлопчиком, але то роздули сильно".

Інтерв’юер вирішив уточнити, чи сварка все ж була на фоні зради, на що Гевко відповів: "Ми поспорили в дворику. Тому це потім роздули і пішло поїхало. Тоді було дуже багато всяких статей. Такий період. Розуміє, тоді просто, скільки всякого гімна писали. Це ти знайшов тільки одне, а його там було скільки всього. Я цей період в житті… Я тоді взагалі в людях дуже розчарувався. Люди вони насправді, вони тебе дивляться, знають, а потім в якийсь момент, вони просто, через то, що ти їм не подобаєшся, бо ти підтримуєш не того, кого б хотіли підтримувати вони. То вони вже там готові про тебе написати все що хочеш. Вже таке брехали, таке вигадували".

У результаті актор заявив, що він не хоче нічого згадувати про той період свого життя і попросив не ставити йому питання щодо зрад. Зауважимо, що Віктор і Наталія Гевко разом вже 18 років. Спільно пара має 7-річного сина.

0:54:55 - зрада дружини

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" висловився про Влада Яму та інших артистів, які живуть за кордоном.