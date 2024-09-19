Юлия Верба показала лицо новорожденной дочери (фото)

Юлия Верба впервые показала лицо своей дочери, однако пока держит в тайне ее имя.

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21-летняя блогер из Ивано-Франковска Юлия Верба, которая имеет миллионную аудиторию в социальных сетях показала лицо дочери, которую родила вчера, 18 сентября. Фотографиями девочки блогерша поделилась у себя на странице в Инстаграм.

В частности, известно, что девочка родилась с ростом 54 сантиметра и с весом 3 660 килограмма в 13:20.

Как сообщила сама блогерша, врачи стимулировали роды, однако в результате пришлось делать кесарево сечение, чтобы не травмировать ребенка, так как родовая деятельность не начиналась.

"Меня прооперировали из-за того, чтобы не травмировать ребенка. Потому что ей трудно было во время схваток. А также из-за моего давления и отека. Сейчас больно, ходить нельзя. На ручках малышку еще не держала. В туалет под себя, шов болит. Но главное результат — новая жизнь. Родная кровинка", — написала после родов Юличка Верба.

Дочь Юлия Верба Дочь Юлия Верба

Уже ночью блогерша показала первые фото дочери и то, как она ее кормит грудью. Уже утром она сообщила, что чувствует себя нормально, однако очень болит шов, из-за этого ей больно ходить и пока она не может брать на руки дочь.

Впоследствии блогер опубликовала чувствительное видео с родов и впервые показала лицо новорожденной девочки.

Заметим, что это первый ребенок блогера, которого она родила от своего гражданского мужа Кости. Пара обручилась еще в 2023 году, однако пока официально не узаконила свои отношения.

Напомним, ранее мы писали, что муж Юлии Вербы сидел в СИЗО.