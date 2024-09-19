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Стиль жизни

Юлия Верба показала лицо новорожденной дочери (фото)

Юлия Верба
Юлия Верба

Юлия Верба впервые показала лицо своей дочери, однако пока держит в тайне ее имя.

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21-летняя блогер из Ивано-Франковска Юлия Верба, которая имеет миллионную аудиторию в социальных сетях показала лицо дочери, которую родила вчера, 18 сентября. Фотографиями девочки блогерша поделилась у себя на странице в Инстаграм.

В частности, известно, что девочка родилась с ростом 54 сантиметра и с весом 3 660 килограмма в 13:20.

Как сообщила сама блогерша, врачи стимулировали роды, однако в результате пришлось делать кесарево сечение, чтобы не травмировать ребенка, так как родовая деятельность не начиналась.

"Меня прооперировали из-за того, чтобы не травмировать ребенка. Потому что ей трудно было во время схваток. А также из-за моего давления и отека. Сейчас больно, ходить нельзя. На ручках малышку еще не держала. В туалет под себя, шов болит. Но главное результат — новая жизнь. Родная кровинка", — написала после родов Юличка Верба.

Дочь Юлия Верба Fullscreen
Дочь Юлия Верба
Дочь Юлия Верба Fullscreen
Дочь Юлия Верба
Дочь Юлия Верба
Дочь Юлия Верба

Уже ночью блогерша показала первые фото дочери и то, как она ее кормит грудью. Уже утром она сообщила, что чувствует себя нормально, однако очень болит шов, из-за этого ей больно ходить и пока она не может брать на руки дочь.

Впоследствии блогер опубликовала чувствительное видео с родов и впервые показала лицо новорожденной девочки.

Заметим, что это первый ребенок блогера, которого она родила от своего гражданского мужа Кости. Пара обручилась еще в 2023 году, однако пока официально не узаконила свои отношения.

Напомним, ранее мы писали, что муж Юлии Вербы сидел в СИЗО.