Юлія Верба показала обличчя новонародженої донечки (фото)

Юлія Верба вперше показала обличчя своєї донечки, однак поки тримає в таємниці її ім'я.

Related video

21-річна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба, яка має мільйонну аудиторію в соціальних мережах показала обличчя доньки, яку народила вчора, 18 вересня. Світлинами дівчинки блогерка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, відомо, що дівчинка народилася зі зростом 54 сантиметра і з вагою 3 660 кілограма о 13:20.

Як повідомила сама блогерка, лікарі стимулювали пологи, однак в результаті довелося робити кесарів розтин, щоб не травмувати дитину, так як пологова діяльність не розпочиналася.

"Мене прооперували через те, щоб не травмувати дитинку. Бо їй важко було під час перейм. А також через мої тиск і набряк. Зараз боляче, ходити не можна. На ручках малу ще не тримала. В туалет під себе, шов болить. Але головне результат — нове життя. Рідна кровинка", — написала після пологів Юлічка Верба.

Донька Юлія Верба Донька Юлія Верба

Вже вночі блогерка показала перші фото донечки і те, як вона її годує грудьми. Вже зранку вона повідомила, що почуває себе нормально, однак дуже болить шов, через це їй боляче ходити і поки вона не може брати на руки донечку.

Згодом блогерка опублікувала чутливе відео з пологів і вперше показала обличчя новонародженої дівчинки.

Зауважимо, що це перша дитина блогерки, яку вона народила від свого цивільного чоловіка Кості. Пара заручилася ще в 2023 році, однак поки офіційно не узаконила свої стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік Юлії Верби сидів у СІЗО.