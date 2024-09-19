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Стиль життя

Юлія Верба показала обличчя новонародженої донечки (фото)

Юлія Верба
Юлія Верба

Юлія Верба вперше показала обличчя своєї донечки, однак поки тримає в таємниці її ім'я.

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21-річна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба, яка має мільйонну аудиторію в соціальних мережах показала обличчя доньки, яку народила вчора, 18 вересня. Світлинами дівчинки блогерка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, відомо, що дівчинка народилася зі зростом 54 сантиметра і з вагою 3 660 кілограма о 13:20.

Як повідомила сама блогерка, лікарі стимулювали пологи, однак в результаті довелося робити кесарів розтин, щоб не травмувати дитину, так як пологова діяльність не розпочиналася.

"Мене прооперували через те, щоб не травмувати дитинку. Бо їй важко було під час перейм. А також через мої тиск і набряк. Зараз боляче, ходити не можна. На ручках малу ще не тримала. В туалет під себе, шов болить. Але головне результат — нове життя. Рідна кровинка", — написала після пологів Юлічка Верба.

Донька Юлія Верба Fullscreen
Донька Юлія Верба
Донька Юлія Верба Fullscreen
Донька Юлія Верба
Донька Юлія Верба
Донька Юлія Верба

Вже вночі блогерка показала перші фото донечки і те, як вона її годує грудьми. Вже зранку вона повідомила, що почуває себе нормально, однак дуже болить шов, через це їй боляче ходити і поки вона не може брати на руки донечку.

Згодом блогерка опублікувала чутливе відео з пологів і вперше показала обличчя новонародженої дівчинки.

Зауважимо, що це перша дитина блогерки, яку вона народила від свого цивільного чоловіка Кості. Пара заручилася ще в 2023 році, однак поки офіційно не узаконила свої стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік Юлії Верби сидів у СІЗО.