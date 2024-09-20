Исчез за два дня до смерти: умер муж экстрасенса Людмилы Хомутовской

За два дня до смерти, мужчина вышел из дома и не вернулся.

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Известный украинский таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская сообщила о смерти мужа Павла. Об этом она сообщила у себя на странице в Фейсбук сегодня, 20 сентября.

Так, таролог не стала вдаваться в подробности и сообщила, что прощание с ее мужем состоится завтра, 21.09.24 в 13:00 на улице Рабочая, 3.

Известно, что накануне, 18 сентября, мужчина исчез. Тогда родные Павла Хомутовского рассказали, что он вышел из дома и не вернулся. Произошло это в городе Олевск Житомирская область. Они также рассказали, что мужчина перенес инсульт, поэтому иногда имеет провалы в памяти. Сама же таролог об исчезновении мужчины у себя в социальных сетях не сообщила.

Что именно стало причиной смерти мужчины и где его нашли пока не известно.

Людмила Хомутовская с мужем Фото: facebook.com/profile.php?id=100002008258064&locale=uk_UA Людмила Хомутовская с мужем Фото: facebook.com/profile.php?id=100002008258064&locale=uk_UA Людмила Хомутовская с мужем Фото: facebook.com/profile.php?id=100002008258064&locale=uk_UA

Напомним, ранее мы писали, что таролог объяснила, о чем говорит красный цвет на новом портрете короля Чарл.

Кроме этого, Фокус писал, что таролог объяснила появление НЛО над Украиной.