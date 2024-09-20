Зник за два дні до смерті: помер чоловік екстрасенсині Людмили Хомутовської

За два дні до смерті, чоловік вийшов з дому і не повернувся.

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Відома українська тарологиня та екстрасенс Людмила Хомутовська повідомила про смерть чоловіка Павла. Про це вона повідомила у себе на сторінці в Фейсбук сьогодні, 20 вересня.

Так, тарологиня не стала вдаватися в подробиці і повідомила, що прощання з її чоловіком відбудеться завтра, 21.09.24 о 13:00 на вулиці Робітнича, 3.

Відомо, що напередодні, 18 вересня, чоловік зник. Тоді рідні Павла Хомутовського розповіли, що він вийшов з дому і не повернувся. Сталося це у місті Олевськ Житомирська область. Вони також розповіли, що чоловік переніс інсульт, тому інколи має провали в пам’яті. Сама ж тарологиня про зникнення чоловіка у себе в соціальних мережах не повідомила.

Що саме стало причиною смерті чоловіка та де його знайшли наразі не відомо.

Людмила Хомутовська з чоловіком Фото: facebook.com/profile.php?id=100002008258064&locale=uk_UA Людмила Хомутовська з чоловіком Фото: facebook.com/profile.php?id=100002008258064&locale=uk_UA Людмила Хомутовська з чоловіком Фото: facebook.com/profile.php?id=100002008258064&locale=uk_UA

Нагадаємо, раніше ми писали, що тарологиня пояснила, про що говорить червоний колір на новому портреті короля Чарл.

Крім цього, Фокус писав, що тарологиня пояснила появу НЛО над Україною.