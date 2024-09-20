Зник за два дні до смерті: помер чоловік екстрасенсині Людмили Хомутовської
За два дні до смерті, чоловік вийшов з дому і не повернувся.
Відома українська тарологиня та екстрасенс Людмила Хомутовська повідомила про смерть чоловіка Павла. Про це вона повідомила у себе на сторінці в Фейсбук сьогодні, 20 вересня.
Так, тарологиня не стала вдаватися в подробиці і повідомила, що прощання з її чоловіком відбудеться завтра, 21.09.24 о 13:00 на вулиці Робітнича, 3.
Відомо, що напередодні, 18 вересня, чоловік зник. Тоді рідні Павла Хомутовського розповіли, що він вийшов з дому і не повернувся. Сталося це у місті Олевськ Житомирська область. Вони також розповіли, що чоловік переніс інсульт, тому інколи має провали в пам’яті. Сама ж тарологиня про зникнення чоловіка у себе в соціальних мережах не повідомила.
Що саме стало причиною смерті чоловіка та де його знайшли наразі не відомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що тарологиня пояснила, про що говорить червоний колір на новому портреті короля Чарл.
Крім цього, Фокус писав, що тарологиня пояснила появу НЛО над Україною.