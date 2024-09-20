"Они вместе свернут горы": Светлана Билоножко рассказала о семье своего внука (видео, фото)

Артистка очень гордится своим внуком и его женой. Светлана Белоножко рассекретила, какой была свадьба пары и какой бизнес у Билоножко-младшего.

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Украинская певица Заслуженная и народная артистка Украины Светлана Билоножко 19 сентября в интервью YouTube-каналу Rostyslove Production раскрыла некоторые подробности личной жизни своего внука Виталия.

Внук украинских певцов, народных артистов Украины, Светланы и Виталия Билоножко 22-летний Виталий, которого любящая бабушка называет "красавчиком", не только основал успешный бизнес, но и встретил настоящую любовь, его избранницу зовут София. Пара в прошлом месяце сыграла свадьбу. По словам его бабушки, торжество молодые люди организовывали полностью самостоятельно. На свадьбе выступил друг их семьи – певец Павел Зибров. Исполнитель спел несколько хитов и заставил всех танцевать.

Свадьба Виталия Билоножко-младашего Фото: Фейсбук Світлани Білоніжко

"Я так посмотрю на них со стороны и думаю: "Вот с такой молодежи нужно брать пример"… Наши молодые – большие молодцы. Они сами организовывали свою свадьбу. Их родители только слушались. На свадьбе не было звездных гостей. Единственное, был Павел Зибров. Мы обожаем его, у него доброе сердце. Он пришел и спрашивает, можно ли спеть. Вся молодежь вскочила и начала танцевать", — призналась Светлана.

Она также рассказала, чем занимается Билоножко-младший и его жена: "Виталий занимается рекламой, монтажом. Его фирма, которую он открыл с другом, вообще на третьем месте. А вот Сонечка – микробиолог, вирусолог. У нее мама за границей работает биологом и очень успешно, они создают лекарства. Она (София – прим. ред.) еще учится и преподает уже в английской школе, главный специалист", — поделилась артистка.

Певица уверена в будущем молодой пары. Она похвалила выбор младшего Билоножко, отметив гармоничные отношения Виталия и Софии: "Думаю, что им очень комфортно вдвоем. Поэтому хороший выбор у нашего Виталика. Они вместе свернут горы. Мы все будем еще завидовать белой завистью. Все у них будет хорошо".

Ранее, 19 февраля, вдова Билоножко рассказала, как ее муж соперничал с Ющенко. В этих потасовках применялось даже холодное оружие, рассказала Светлана Билоножко.