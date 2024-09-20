"Вони разом звернуть гори": Світлана Білоножко розповіла про сім'ю свого онука (відео, фото)

Артистка дуже пишається своїм онуком і його дружиною. Світлана Білоножко розсекретила, яким було весілля пари і який бізнес у Білоножко-молодшого.

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Українська співачка Заслужена і народна артистка України Світлана Білоножко 19 вересня в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production розкрила деякі подробиці особистого життя свого онука Віталія.

Онук українських співаків, народних артистів України, Світлани та Віталія Білоножків, 22-річний Віталій, якого любляча бабуся називає "красенем", не тільки заснував успішний бізнес, а й зустрів справжнє кохання, його обраницю звуть Софія. Пара минулого місяця зіграла весілля. За словами його бабусі, торжество молоді люди організовували повністю самостійно. На весіллі виступив друг їхньої родини — співак Павло Зібров. Виконавець заспівав кілька хітів і змусив усіх танцювати.

Весілля Віталія Білоножко — молодого Фото: Фейсбук Світлани Білоніжко

"Я так подивлюся на них збоку і думаю: "Ось із такої молоді потрібно брати приклад"... Наші молоді — великі молодці. Вони самі організовували своє весілля. Їхні батьки тільки слухалися. На весіллі не було зіркових гостей. Єдине, був Павло Зібров. Ми обожнюємо його, у нього добре серце. Він прийшов і питає, чи можна заспівати. Уся молодь схопилася і почала танцювати", — зізналася Світлана.

Вона також розповіла, чим займається Білоножко-молодший і його дружина: "Віталій займається рекламою, монтажем. Його фірма, яку він відкрив із другом, взагалі на третьому місці. А ось Сонечка — мікробіолог, вірусолог. У неї мама за кордоном працює біологом і дуже успішно, вони створюють ліки. Вона (Софія — прим. ред.) ще вчиться і викладає вже в англійській школі, головний спеціаліст", — поділилася артистка.

Співачка впевнена в майбутньому молодої пари. Вона похвалила вибір молодшого Білоножка, відзначивши гармонійні стосунки Віталія і Софії: "Думаю, що їм дуже комфортно удвох. Тому хороший вибір у нашого Віталіка. Вони разом звернуть гори. Ми всі будемо ще заздрити білою заздрістю. Усе в них буде добре".

Раніше, 19 лютого, вдова Білоножка розповіла, як її чоловік змагався з Ющенком. У цих бійках застосовувалася навіть холодна зброя, розповіла Світлана Білоножко.