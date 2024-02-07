"Не думали, що це трапиться з нами": вдова Віталія Білоножка розповіла про його діагноз

Народний артист страждав від цукрового діабету, у зв'язку з чим після Нового року його госпіталізували в стаціонар. Однак медики не змогли допомогти Віталію Білоножку, у якого сталася зупинка серця.

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Смерть чоловіка стала для Світлани Білоножко важким ударом і несподіванкою, хоча про те, що у Віталія проблеми зі здоров'ям жінка знала і раніше. Про це народна артистка України розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA, яке було опубліковано в середу, 7 лютого.

Вона зазначила, що артисти не говорять відкрито про свої дрібні недуги, тому що шанувальники завжди хочуть бачити їх красивими та сильними. Зі схожих мотивів не афішував свої проблеми зі здоров'ям і Віталій Білоножко. Артист жив із цукровим діабетом: він приймав необхідні препарати, здавав аналізи й виконував усі приписи медиків. Однак діабет — це дуже підступна хвороба, яка руйнує все всередині організму. Світлана Білоножко розповіла, що свого часу від аналогічної хвороби помер товариш родини. Чоловік уранці йшов на роботу, зайшов до офісу і помер.

"Але ми ніколи не думали, що це трапиться з нами. У нас було так багато планів", — сказала народна артистка України, згадуючи про свого чоловіка.

Світлана Білоножко додала, що вони з чоловіком навіть ніколи не торкалися проблем написання заповіту, розподілу спадщини та інших юридичних моментів, пов'язаних зі смертю. Темами для розмов подружжя були перемога України у війні, відродження фестивалю "Мелодія двох сердець" і нові творчі проєкти.

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Під час спілкування з медійниками жінка пригадала також момент, коли їй повідомили про смерть чоловіка. Віталій Білоножко відчув себе погано після Нового року. Було ухвалено рішення викликати "швидку", і медики відвезли народного артиста в стаціонар. Однак у якийсь момент в артиста не витримало серце і лікарям не вдалося його реанімувати.

"Мені вранці телефонує молодший син: "Мамо, сказали, що тато помер. Що це таке?" Я взагалі в секунду перестала чути та бачити", — поділилася своїми почуттями Світлана Білоножко.

Вдова народного артиста не стала приховувати від преси, що смерть чоловіка стала для неї несподіваною трагедією. Адже незадовго до цього Віталій Білоножко відвідував кардіолога, який не помітив жодних небезпечних змін у стані його здоров'я і запевнив, що медичні препарати підтримуватимуть стан чоловіка на прийнятному рівні. Світлана вважає, що непрямою причиною смерті чоловіка могли стати хвилювання, які він переносив після початку війни в Україні. За словами жінки, народний артист практично щодня мучив себе риторичним питанням про те, чому так багато молодих талановитих українців змушені гинути в бойових діях.

Нагадаємо, 9 січня 2024 року помер народний артист України та засновник популярного фестивалю Віталій Білоножко. У 1999 році разом із дружиною Світланою Білоножко співак заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".