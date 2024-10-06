Сын Назария Яремчука рассказал о сложных отношениях с сестрой Марией

В первом браке у Назария Яремчука родились сыновья Дмитрий и Назарий. Вторая жена поп-звезды родила ему дочь Марию.

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Украинский певец Дмитрий Яремчук рассказал о сложных отношениях с младшей сестрой Марией. Об этом пишет OBOZ.UA.

Старший сын украинской поп-звезды Назария Яремчука от первого брака высказался о своей сестре, певице Марии Яремчук, с которой у них напряженные отношения.

"В ее детстве мы всегда называли ее Мала. И сейчас, когда с братом что-то вспоминаем о ней, так называем. Знаете, когда дети маленькие, они всегда выбирают себе кого-то из взрослых другом. Так действительно бывает. И вот Маричка выбрала меня. Играла со мной, просилась все время на ручки. Тогда в наших отношениях не было ничего искусственного, все только настоящее. Сейчас нет, к сожалению, этого всего, но что поделаешь", — рассказал старший брат Марии Яремчук.

Мария Яремчук Фото: Скриншот

Оказалось, что родные люди довольно долго уже не виделись. Дмитрий и его брат Назарий в свое время приглашали сестру на фестиваль имени их отца, однако тогда Мария отказалась посетить событие.

"Я уже и не вспомню, когда мы и виделись в последний раз. Мы с братом всегда приглашали их на наш фестиваль "Родина" имени Назария Яремчука, но они не принимали в нем участия. Ну ничего, это жизнь", — отметил Дмитрий.

Сыновья Назария Яремчука

В документальном фильме "Яремчук: Незрівнянний світ краси" сыновья Назария Яремчука не появились. Зато в картине снялась Мария, которая также продюсировала картину, и вторая жена поп-звезды Дарья.

Напомним, Мария Яремчук впервые стала мамой.

Также Фокус писал о звездах, которые отказались сниматься в фильме о Назарии Яремчуке.