Син Назарія Яремчука розповів про складні стосунки із сестрою Марією

У першому шлюбі в Назарія Яремчука народилися сини Дмитро та Назарій. Друга дружина попзірки народила йому доньку Марію.

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Український співак Дмитро Яремчук розповів про складні стосунки з меншою сестрою Марією. Про це пише OBOZ.UA.

Старший син української попзірки Назарія Яремчука від першого шлюбу висловився про свою сестру, співачку Марію Яремчук, з якою в них напружені стосунки.

"У її дитинстві ми завжди називали її Мала. І зараз, коли з братом щось згадуємо про неї, так називаємо. Знаєте, коли діти маленькі, вони завжди вибирають собі когось із дорослих другом. Так справді буває. І от Марічка вибрала мене. Гралася зі мною, просилася весь час на ручки. Тоді в наших стосунках не було нічого штучного, все лише справжнє. Зараз немає, на жаль, цього всього, але що поробиш", – розповів старший брат Марїі Яремчук.

Марія Яремчук Фото: Скриншот

Виявилося, що рідні люди досить довго вже не бачилися. Дмитро та його брат Назарій свого часу запрошували сестру на фестиваль імені їхнього батька, проте тоді Марія відмовилася відвідати подію.

"Я вже і не згадаю, коли ми і бачилися останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль "Родина" імені Назарія Яремчука, але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя", – зазначив Дмитро.

Сини Назарія Яремчука

У документальному фільмі "Яремчук: Незрівнянний світ краси" сини Назарія Яремчука не зʼявилися. Натомість у картині знялася Марія, яка також продюсувала картину, та друга дружина попзірки Дарина.

Нагадаємо, Марія Яремчук уперше стала мамою.

Також Фокус писав про зірок, які відмовилися зніматися у фільмі про Назарія Яремчука.