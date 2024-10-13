"Без выпендрежей": Любава Грешнова рассказала о совместной работе со звездой "Папика" (фото)

Актриса с восхищением отозвалась о своей коллеге. Вскоре на телеэкраны выходит новая картина, где Любава Грешнова и Дарья Петрожицкая играют главные роли.

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Накануне выхода на телеэкраны остросюжетной мелодрамы "Дві сестри" актриса Любава Грешнова рассказала о своей новой роли. 13 октября в интервью Коротко про она призналась, что на съемочной площадке она познакомилась с Дарьей Петрожицкой, которая произвела на нее очень положительное впечатление и как человек, и как актриса.

Актриса Любава Грешнова Фото: Википедия

По сюжету картины, родные сестры Вера и Александра, которых играют Любава Грешнова и Дарья Петрожицкая, влюбляются в одного мужчину, и это заставляет их стать настоящими врагами.

Любава Грешнова и Дарья Петрожицкая на съемках мелодрамы "Дві сестри"

Любава отметила, что сразу увидела в Даше замечательного человека, хотя ранее знакома с ней не была. "Мы не были лично знакомы до начала проекта. Конечно, где-то пересекались, но вместе не работали. Я была в полном восторге от того, какая Даша прекрасный человек. Для меня человечность является самым важным аспектом и критерием в профессии", — поделилась своими впечатлениями актриса о своей коллеге.

Актриса Дарья Петрожицкая Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Грешнова призналась, что с Петрожицкой было "очень легко и классно работать". Актрисы, в чем-то похожи: обе сконцентрированы только на работе, "без выпендрежей, без надменности". "Поэтому мы работали в удовольствие, это был очень интересный актерский процесс", — считает звезда "Трубача".

Любава также отметила других коллег по фильму "Дві сестри": "Действительно крутая киношная группа. И так бывает далеко не всегда. Много моих друзей, которые работали именно с этой командой, так же были в тотальном восторге. Такое не подделаешь". По ее словам, и режиссер, и продюсер, и оператор, и художник по гриму и все остальные показали очень слаженную работу.

Напомним, 20 октября 2023 года, Фокус писал о том, что Дарья Петрожицкая показала фото с женихом. Звезда украинских сериалов рассказала о предложении возлюбленного в Венеции.