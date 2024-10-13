"Без випендрежів": Любава Грєшнова розповіла про спільну роботу із зіркою "Папіка" (фото)

Актриса із захопленням відгукнулася про свою колегу. Незабаром на телеекрани виходить нова картина, де Любава Грєшнова і Дар'я Петрожицька грають головні ролі.

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Напередодні виходу на телеекрани гостросюжетної мелодрами "Дві сестри" актриса Любава Грєшнова розповіла про свою нову роль. 13 жовтня в інтерв'ю Коротко про вона зізналася, що на знімальному майданчику вона познайомилася з Дарʼєю Петрожицькою, яка справила на неї дуже позитивне враження і як людина, і як актриса.

Актриса Любава Грєшнова Фото: Вiкiпедiя

За сюжетом картини, рідні сестри Віра та Олександра, яких грають Любава Грєшнова та Дар'я Петрожицька, закохуються в одного чоловіка, і це змушує їх стати справжніми ворогами.

Любава Грєшнова і Дар'я Петрожицька на зйомках мелодрами "Дві сестри"

Любава зазначила, що відразу побачила в Даші чудову людину, хоча раніше знайома з нею не була. "Ми не були особисто знайомі до початку проекту. Звичайно, десь перетиналися, але разом не працювали. Я була в повному захваті від того, яка Даша прекрасна людина. Для мене людяність є найважливішим аспектом і критерієм у професії", — поділилася своїми враженнями актриса про свою колегу.

Актриса Дар'я Петрожицька Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Грєшнова зізналася, що з Петрожицькою було "дуже легко і класно працювати". Акторки в чомусь схожі: обидві сконцентровані тільки на роботі, "без випендрєжів, без гордовитості". "Тому ми працювали в задоволення, це був дуже цікавий акторський процес", — вважає зірка "Трубача".

Любава також відзначила інших колег по фільму "Дві сестри": "Дійсно крутий кіношний гурт. І так буває далеко не завжди. Багато моїх друзів, які працювали саме з цією командою, так само були в тотальному захваті. Таке не підробиш". За її словами, і режисер, і продюсер, і оператор, і художник із гриму та всі інші показали дуже злагоджену роботу.

Нагадаємо, 20 жовтня 2023 року, Фокус писав про те, що Дар'я Петрожицька показала фото з нареченим. Зірка українських серіалів розповіла про пропозицію коханого у Венеції.