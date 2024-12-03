Танцовщик Дмитрий Дикусар поделился редким фото с фронта

Уже третий год как танцовщик Дмитрий Дикусар сменил паркет и костюм танцовщика на военную форму и окопы.

39-летний хореограф Дмитрий Дикусар, который в свое время стал известным благодаря танцевальному проекту "Танцы со звездами", где он был в паре с певицей Ириной Билык, показал свежее фото с фронта. Редкой фотографией танцовщик поделился у себя на странице в инстаграм.

В частности, Дмитрий опубликовал фото, сделанное, скорее всего, в ночное время. На нем Дмитрий одет в военную экипировку. Судя по свету, который отражается на хореографе, он стоит рядом с огнем, однако в кадре его не видно.

Под фото Дмитрий оставил подпись: "Думы мои, думы... Не буду много писать, потому что опять обозвут "разжигателем межнациональной розни" и удалят пост) Просто напоминаю, что мы одно целое, я вас люблю и это никому не изменить, мои смелые и сильные украинцы. Наше солнце восходит!".

Редкое фото хореографа, который сейчас служит в армии, сразу вызвало волну комментариев. Свою реакцию оставили и публичные лица.

"Спасибо, друг! Береги себя!", — написал танцовщик Евгений Кот.

"Дмитрий! Гордимся тобой!!!", — прокомментировал сообщение телеведущий Юрий Горбунов.

"Береги себя!!! Гордимся", — добавила пиарщица Юла, которая является женой телеведущего Анатолия Анатолича.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года Дикусар добровольно стал на защиту Родины и присоединился к рядам ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Дикусар в форме ВСУ обратился к украинцам в день рождения.

Кроме этого, Фокус писал, что Ольга Харлан неожиданно вспомнила о Дикусаре и заявила, что ждет его с фронта.