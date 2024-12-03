Танцівник Дмитро Дікусар поділився рідкісним фото з фронту

Уже третій рік як танцівник Дмитро Дікусар змінив паркет і костюм танцівника на військову форму й окопи.

39-річний хореограф Дмитро Дікусар, який свого часу став відомим завдяки танцювальному проєкту "Танці з зірками", де він був у парі зі співачкою Іриною Білик, показав свіже фото з фронту. Рідкісною світлиною танцівник поділився у себе на сторінці в інстаграмі.

Зокрема Дмитро опублікував світлину, зроблену, найімовірніше, в нічний час. На ній він одягнений у військове екіпірування. Судячи зі світла, яке відбивається на хореографі, він стоїть поряд із вогнем, однак у кадрі його не видно.

Під фото Дмитро залишив підпис: "Думи мої, думи… Не буду багато писати, бо знову обізвуть "разжигателем межнациональной розни" і видалять пост) Просто нагадую, що ми одне ціле, я вас люблю і це нікому не змінити, мої сміливі і сильні українці. Наше сонце сходить!".

Рідкісне фото хореографа, який нині служить в армії, одразу викликало хвилю коментарів. Свою реакцію залишили й публічні особи.

"Дякую, друже! Бережи себе!", — написав танцівник Євген Кот.

"Дмитро! Пишаємося тобою!!", — прокоментував допис телеведучий Юрій Горбунов.

"Бережи себе!!! Пишаємось", — додала піарниця Юла, яка є дружиною телеведучого Анатолія Анатоліча.

Варто зазначити, що у лютому 2022 року Дікусар добровільно став на захист Батьківщини та приєднався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Дікусар у формі ЗСУ звернувся до українців у день народження.

Крім цього, Фокус писав, що Ольга Харлан неочікувано згадала про Дікусара і заявила, що чекає його з фронту.