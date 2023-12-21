Ольга Харлан неочікувано згадала про Дікусара і заявила, що чекає його з фронту

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар були зірковою парою, яка зайняла друге місце на шоу "Танці з зірками".

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33-річна фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала відео з тренування по танцям та згадала про 38-річного танцівника Дмитра Дікусара і заявила, що чекає його повернення з війни. Відеоролик з тренувань на паркеті Ольга показала в своєму інстаграмі.

На чорно-білому відео фехтувальниця танцює разом з іншим хореографом Антоном Нестерком.

Під відео Ольга згадала про мирні довоєнні часи, коли мала змогу спокійно займатися тим, чим хоче. Зараз же вона з теплотою згадує про танці, проект "Танцюють всі" в якому вона брала участь і лише це дає її теплі відчуття безпеки і чогось яскравого.

Харлан зізналася, що любов до танців їй привив Дмитро Дікусар, який з перших днів воює на фронті.

Після проекту фехтувальниця перестала займатися танцями, однак нещодавно вирішила знову стати на паркет. Правда з іншим партнером.

Однак, Ольга наголосила, що все ж чекає повернення Дмитра із фронту, аби знову вийти на паркет з їхнім танцем.

Судячи з всього Дмитро поки не бачив пестливих слів у свій бік, оскільки ніяк не прокоментував допис своєї партнерки по паркету.

У свою чергу підписники спортсменки відгукнулися на її допис: ""Ви чарівні! Дуже чекатиме танець с Дмитром!", "Оля,Дуже радію за тебе. Ти насправді прекрасна на паркеті. І головне:ми теж молимось за Діму і чекаємо його", "Так, ви з Дмитром були неймовірні на паркеті", "Дуже гарно ! звичайно всі ми сумуємо за тим безтурботним життям , але ми живемо зараз ! Робіть те, що дає вам задоволення і радість".

Відзначимо, що Ольга Харлан і Дмитро Дікусар у 2021 році виступали у парі на телевізійному проекті "Танці з зірками". Тоді Дмитру та Ользі дісталося друге місце.

Нагадаємо, фехтувальниця Харлан опублікувала селфі з Залужним.