Klavdia Petrivna, Геля Зозуля, Монатик: стали известны имена победителей MUZVAR AWARDS 2024

Премия MUZVAR AWARDS создана для популяризации новых украинских артистов и их творчества. В 2024 году были награждены как старожилы украинского шоу-бизнеса, так и начинающие свою карьеру артисты.

В понедельник, 2 декабря, состоялась третья независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS 2024. На сцене Национального дворца искусств "Украина" в Киеве огласили имена победителей в 15 номинациях, а также были вручены пять специальных наград представителям разных сфер деятельности украинского шоу-бизнеса, сообщает МУЗВАР.

Премия создана с целью популяризации новых украинских артистов и их творчества. В этом году на премию было номинировано более 70 исполнителей. Среди них были имена как уже состоявшихся звезд, так и начинающих артистов. Нужно отметить, что певец Монатик стал единственным, кто победил стразу в двух номинациях: "Лучший саунд", а также разделил награду "Лучший автор видеоконтента" с режиссером Таней Муиньо за клип на песню "А что?".

Победители премии MUZVAR AWARDS 2024

New Breath / Лучшие новые имена попмузыки: Klavdia Petrivna

New Wave / Лучшие новые имена рок-музыки: ДК Енергетик

New Connect / Лучшие новые имена альтернативной музыки: Phil It

New View / Лучшие новые имена эстрады: Геля Зозуля

Songwriter / Лучший автор: Людмила Белоусова — "Спробуй купи мене"

Soundproducer / Лучший саунд: Love And Rhythm Production MONATIK — "А чщо?"

VideoCreator / Лучший автор видеоконтента: Таню Муиньо MONATIK — "А що?"

Come together / Лучшее творческое сотрудничество: alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

Make some noise / Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины): Национальный отбор на Евровидение 2024 1+1 Production, Суспільне мовлення

Нет cheap hype / Музыкальная журналистика: Альберт Цукренко

Public Service / Музыкальный диджитал-наследие: YouTube-проект "Як звучить Україна" Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов

DreamTeam / Лучшая менеджмент-коллаборация: Nebo music

Re-singing / Лучший перепев: OKS — "Ніченька"

FanPlace / Самый активный фан-клуб: MÉLOVIN

Move to Reality / Лучшая новая песня: Krylata — "Каміння у кросах".

Особые награды MUZVAR AWARDS за весомый вклад в развитие украинской музыкальной культуры получили трио "Золоті ключі", в состав которого входили Нина Матвиенко, Валентина Ковальская и Мария Миколайчук. За вклад в сохранение и популяризацию украинской музыки были награждены Андрей Данилко (известный под сценическим именем Верка Сердючка), а также музыкальный критик и журналисту Игорь Панасов.

Ранее, 27 июня, Фокус писал о том, что филантропа и первую красавицу Украины Ангелину Усанову наградили орденами Королевы Анны и Святой Софии.