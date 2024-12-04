Klavdia Petrivna, Геля Зозуля, Монатік: стали відомі імена переможців MUZVAR AWARDS 2024

Премія MUZVAR AWARDS створена для популяризації нових українських артистів та їхньої творчості. У 2024 році були нагороджені як старожили українського шоу-бізнесу, так і артисти-початківці.

У понеділок, 2 грудня, відбулася третя незалежна музична премія MUZVAR AWARDS 2024. На сцені Національного палацу мистецтв "Україна" в Києві оголосили імена переможців у 15 номінаціях, а також було вручено п'ять спеціальних нагород представникам різних сфер діяльності українського шоу-бізнесу, повідомляє МУЗВАР.

Премія створена з метою популяризації нових українських артистів та їхньої творчості. Цього року на нагороду було номіновано понад 70 виконавців. Серед них — імена як уже сформованих зірок, так і артистів-початківців. Варто зазначити, що співак Монатік став єдиним, хто переміг одразу у двох номінаціях: "Найкращий саунд", а також розділив нагороду "Найкращий автор відеоконтенту" з режисеркою Танею Муіньо за кліп на пісню "А що?".

Переможці премії MUZVAR AWARDS 2024

New Breath / Найкращі нові імена попмузики: Klavdia Petrivna

New Wave / Найкращі нові імена рок-музики: ДК Енергетик

New Connect / Найкращі нові імена альтернативної музики: Phil It

New View / Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля

Songwriter / Найкращий автор: Людмила Білоусова — "Спробуй купи мене"

Soundproducer / Найкращий саунд: Love And Rhythm Production MONATIK — "А що?"

VideoCreator / Найкращий автор відеоконтенту: Таню Муіньо MONATIK — "А що?"

Come together / Найкраща творча співпраця: alyona alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria"

Make some noise / Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 1+1 Production, Суспільне мовлення

Ні дешевому хайпу / Музична журналістика: Альберт Цукренко

Public Service / Музична діджитал-спадщина: YouTube-проєкт "Як звучить Україна": Наталя Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов

DreamTeam / Найкраща менеджмент-колаборація: Nebo music

Re-singing / Найкращий переспів: OKS — "Ніченька"

FanPlace / Найактивніший фан-клуб: MÉLOVIN

Move to Reality / Найкраща нова пісня: Krylata — "Каміння у кросах".

Особливі нагороди MUZVAR AWARDS за вагомий внесок у розвиток української музичної культури здобули тріо "Золоті ключі", до складу якого входили Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська та Марія Миколайчук. За внесок у збереження та популяризацію української музики було нагороджено Андрія Данилка (відомого під сценічним ім'ям Вєрка Сердючка), а також музичного критика та журналіста Ігоря Панасова.

Раніше, 27 червня, Фокус писав про те, що філантропа і першу красуню України Ангеліну Усанову нагородили орденами Королеви Анни та Святої Софії.