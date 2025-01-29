Андрей Джеджула объяснил, почему его 16-летний сын начал жить с ним

"Видимо, пришел тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца. Сейчас мы готовим его к реальной жизни, к тому, каким должен быть мужчина", — поделился Андрей Джеджула, рассказывая о своем воспитании сына и их близких отношениях.

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Известный телеведущий и шоумен Андрей Джеджула в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал о своем общении с детьми и почему его старший сын Даниэль, которому недавно исполнилось 16 лет, решил жить с ним.

По словам Джеджулы, это было сознательное решение сына, который в свои 15 лет переехал к отцу, оставив мать. Джеджула отметил, что наступила та пора, когда для Даниэля стало важным получить больше родительского внимания и воспитания.

"Видимо, пришел тот момент, когда недостаточно только внимания матери и необходимо внимание отца. Отцовское воспитание. Сейчас мы готовим его к реальной жизни. К тому, каким должен быть мужчина", — отметил телеведущий.

Андрей Джеджула и Даниэль Джеджула Фото: Андрій Джеджула

Андрей рассказал, что воспитывает сына демократично, но с определенными строгими принципами. Даниэль имеет обязанности, бонусы и сам придумывает наказания за свои поступки.

"Он знает, что может произойти, и старается не делать шагов, которые будут иметь последствия", — добавил Джеджула.

Сын активно занимается спортом, ходит на каратэ, играет в шахматы и посещает тренажерный зал. Андрей подчеркнул, что они с Даниэлем не только отец и сын, но и настоящие друзья, которые могут обсуждать все. Кроме того, Даниэль прекрасно владеет английским языком и сейчас изучает немецкий и испанский языки.

"Это непростой период в жизни, когда интересы и взгляды меняются. И все это время ты должен быть рядом, чтобы не пропустить вызовов и изменений в неправильную сторону", — отметил Джеджула, добавляя, что его сын является настоящим патриотом, трудолюбивым и толерантным парнем.

Напомним, что Андрей Джеджула имеет двоих детей. 16-летнего сына Даниэля от певицы Санты Димопулос и трехлетнюю дочь Адель от брака с Юлией Леус.

О том, как меняются отношения между отцом и подростком, и почему важно быть рядом в этот период, Андрей Джеджула рассказал подробнее в своем интервью Фокусу.