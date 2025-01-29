Андрій Джеджула пояснив, чому його 16-річний син почав жити з ним

"Мабуть, прийшов той момент, коли недостатньо тільки уваги матері й необхідна увага батька. Зараз ми готуємо його до реального життя, до того, яким має бути чоловік", — поділився Андрій Джеджула, розповідаючи про своє виховання сина та їх близькі стосунки.

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Відомий телеведучий і шоумен Андрій Джеджула в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів про своє спілкування з дітьми та чому його старший син Даніель, якому нещодавно виповнилося 16 років, вирішив жити з ним.

За словами Джеджули, це було свідоме рішення сина, який у свої 15 років переїхав до батька, залишивши матір. Джеджула зазначив, що настала та пора, коли для Даніеля стало важливим отримати більше батьківської уваги та виховання.

"Мабуть, прийшов той момент, коли недостатньо тільки уваги матері й необхідна увага батька. Батьківське виховання. Зараз ми готуємо його до реального життя. До того, яким має бути чоловік", — зазначив телеведучий.

Андрій Джеджула та Даніель Джеджула Фото: Андрій Джеджула

Андрій розповів, що виховує сина демократично, але з певними суворими принципами. Даніель має обов'язки, бонуси і сам придумує покарання за свої вчинки.

"Він знає, що може статися, і намагається не робити кроків, які матимуть наслідки", — додав Джеджула.

Син активно займається спортом, ходить на карате, грає в шахи і відвідує тренажерний зал. Андрій підкреслив, що вони з Даніелем не тільки батько і син, а й справжні друзі, які можуть обговорювати все. Крім того, Даніель прекрасно володіє англійською мовою і зараз вивчає німецьку та іспанську мови.

"Це непростий період у житті, коли інтереси і погляди змінюються. І весь цей час ти маєш бути поруч, щоб не пропустити викликів та змін у неправильний бік", — зазначив Джеджула, додаючи, що його син є справжнім патріотом, працьовитим і толерантним хлопцем.

Нагадаємо, що Андрій Джеджула має двох дітей. 16-річного сина Даніеля від співачки Санти Дімопулос та трьохрічну доньку Адель від шлюбу з Юлією Леус.

Про те, як змінюються стосунки між батьком та підлітком, і чому важливо бути поруч у цей період, Андрій Джеджула розповів детальніше у своєму інтерв'ю Фокусу.