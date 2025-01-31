Гайтана показала подросшую дочь: какое у нее хобби (фото)

Судя по геолокации профиля певицы, сейчас ее семья проживает в Швейцарии. Маленькая Сапфир-Николь занимается как музыкой, так и спортом.

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45-летняя украинская певица Гайтана показала подросшую семилетнюю дочь Сапфир-Николь. Кадрами наследницы звезда сцены поделилась в Instagram.

Девочка сосредоточенно занималась карате и отрабатывала удары. Сапфир-Николь заметила, что мама ее снимает, и иногда смотрела в камеру.

Дочь Гайтаны Фото: Instagram gaitanamusic

Кроме карате, единственная дочь Гайтаны также занимается музыкой.

"Знаю, не с чужих слов, что песни — это саундтреки к нашей жизни. Музыка с нами в моменты радости, когда хочется танцевать и петь, и в моменты грусти, когда каждая нота кажется такой родной и понятной. Она поддерживает нас, когда не хватает слов, и помогает пережить даже самые сложные моменты", — подписала певица видео, на котором Сапфир-Николь играет на пианино.

Дочь Гайтаны

Отметим, что личную жизнь Гайтана держит подальше от внимания публики. Известно, что она замужем за продюсером Александром Смартом. А в июне 2017 года у супругов родилась дочь, которая сейчас является единственным ребенком Гайтаны. В последнее время артистка все больше показывает наследницу в соцсетях.

Судя по геолокации профиля в Instagram певицы, сейчас ее семья проживает в Швейцарии.

Напомним, дочь Гайтаны не будет учить украинский язык.

Также Фокус писал об архивном снимке Гайтаны из Крыма.