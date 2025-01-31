Гайтана показала підрослу доньку: яке в неї хобі (фото)

Судячи з геолокації профілю співачки, наразі її родина проживає у Швейцарії. Маленька Сапфір-Ніколь займається як музикою, так і спортом.

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45-річна українська співачка Гайтана показала підрослу семирічну доньку Сапфір-Ніколь. Кадрами спадкоємиці зірка сцени поділилася в Instagram.

Дівчинка зосереджено займалася карате та відпрацьовувала удари. Сапфір-Ніколь помітила, що мама її знімає, і інколи дивилася в камеру.

Донька Гайтани Фото: Instagram gaitanamusic

Окрім карате, єдина донька Гайтани також займається музикою.

"Знаю, не з чужих слів, що пісні — це саундтреки до нашого життя. Музика з нами в моменти радості, коли хочеться танцювати і співати, і в моменти смутку, коли кожна нота здається такою рідною і зрозумілою. Вона підтримує нас, коли не вистачає слів, і допомагає пережити навіть найскладніші миті", — підписала співачка відео, на якому Сапфір-Ніколь грає на піаніно.

Донька Гайтани

Зазначимо, що особисте життя Гайтана тримає подалі від уваги публіки. Відомо, що вона одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в подружжя народилася дочка, яка наразі є єдиною дитиною Гайтани. Останнім часом артистка все більше показує спадкоємицю в соцмережах.

Судячи з геолокації профілю в Instagram співачки, наразі її родина проживає у Швейцарії.

Нагадаємо, донька Гайтани не вчитиме українську мову.

Також Фокус писав про архівний знімок Гайтани з Криму.