Гайтана зворушила фанатів архівним кадром з Криму (фото)

У віці 12 чи 13 років артистка їздила до Алушти відпочивати з музичним ансамблем. На фото Гайтана позує з песиком.

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44-річна українська співачка Гайтана показала архівне фото з Криму. Знімок зірка сцени опублікувала в Instagram.

За словами Гайтани, кадр був зроблений в Алушті. Тоді співачка разом з музичним ансамблем поїхала на відпочинок до моря. На фото юна знаменитість, посміхаючись, позує поруч з песиком.

"Алушта. Тут мені було 12 чи 13 років… Коли я дивлюся на це фото, в мені, здається, розквітають квіти. Відчуття щастя від спогадів про відпочинок разом із друзями, репетиції, виступи, дискотеки, перше кохання, неймовірне тепле море, відчуття безпеки… Добрі люди у всьому світі, я так хочу, щоб дорослі та діти мали щасливі спогади, щоб сьогодення було безпечним та мирним, а майбутнє — радісним та світлим", — написала зірка сцени конголезького походження.

Гайтана в Криму

"Яка Ви сонячна, тепла, прекрасна, чудова. Дякуємо що зберегли цю добру, щиру дівчинку у собі", "Ви дуже сонячна та мила", "Згодна з тобою", — пишуть у коментарях фоловери Гайтани.

Зазначимо, що своє особисте життя виконавиця намагається тримати подалі від уваги публіки. Відомо, що вона одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в пари народилася дочка Ніколь-Сапфір.

Гайтана з донькою Фото: Instagram gaitanamusic

Судячи з геолокації профілю в соцмережі Гайтани, наразі вона з родиною перебуває у Швейцарії.

Нагадаємо, Гайтана оголосила про повернення в музику.

Також Фокус писав про рідкісні фото доньки Гайтани.