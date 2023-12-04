Гайтана показала свіжі кадри з єдиною донькою (фото)

Ніколь-Сапфір народилася у 2017 році.

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Українська співачка Гайтана показала, як проводить час з донькою в засніженій Швейцарії. Свіжими кадрами із шестирічною спадкоємицею зірка сцени поділилася в Instagram з понад 68 тисячами підписників.

На зимових знімках Гайтана та її донька Ніколь-Сапфір у яскравих образах веселилися, позуючи на камеру та посміхаючись.

"Сніжно, ніжно, весело", — зазначила українська знаменитість конголезького походження.

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Гайтана з донькою

"Красунечки у красі:)))", "Ви прекрасні", "Чудово граєтесь", — коментують карусель свіжих фото Гайтани її фоловери в соцмережі.

Зазначимо, що своє особисте життя виконавиця хітів "Самотня боса" та "Шаленій" намагається тримати подалі від уваги громадськості. Відомо, що співачка одружена з продюсером Олександром Смартом. А у червні 2017 року в подружжя народилася спадкоємиця Ніколь-Сапфір.

Судячи з геолокації профілю в соцмережі Гайтани, наразі вона з родиною перебуває у Швейцарії.

Гайтана

Нагадаємо, Гайтана заінтригувала фанатів новинами про нові музичні продукти.

Також Фокус писав про рідкісну прогулянку оскароносного актора Бена Аффлека з донькою.