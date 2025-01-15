The Sims 3 получила первое за 10 лет обновление: что в нем

Electronic Arts запланировала обновление для симулятора жизни Sims 3, которая была выпущена в 2009 году.

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В следующем месяце игра The Sims отметит свою 25-ю годовщину, поэтому компания Electronic Arts запланировала множество мероприятий по обновлению контента. Самым неожиданным оказалось обновление для The Sims 3, которая была выпущена еще в 2009 году, пишет Game Sports.

Новое обновление для The Sims 3 призвано исправить проблему, которая не позволяла новым процессорам Intel запускать игру. Некоторые игроки также надеются, что это системное обновление может стать началом череды дальнейших обновлений игры, включая новый контент. Правда, EA пока не делала никаких публичных заявления по поводу этого.

Пока EA публично не объявляла даже о техническом обновлении The Sims 3. Но даже в случае, если на этом завершатся все обновления игры, ее фанаты все равно в восторге, особенно моддеры, которые все еще создают для игры авторский контент.

Последнее обновление игры The Sims 3 выходило в ноябре 2015 года, поэтому предстоящее небольшое "возрождение" игры вызвало ажиотаж. Дело в том, что в более свежих Sims 4 игрокам не хватает детализированных настроек, которые были в старой версиии Sims 3.

В период своего расцвета The Sims 3 с трудом запускалась даже на высокопроизводительных ПК. Постоянные сбои и ошибки стали привычным явление для игроков, которым нравились широкие возможности по стилизации волос, одежды, ногте и даже мебели с помощью пользовательской цветовой палитры, где можно было создавать не только свои цвета, но и текстуры.

Такая палитра почти полностью отсутствует в The Sims 4 – ее можно использовать для создания, к примеру, шерсти питомцев, но не для волос симов, одежды, мебели, стен и пола.

Игроки Sims 4 на протяжении многих лет жалуются на эту проблему, поэтому последнее обновление The Sims 3 позволит ностальгирующим геймерам снова окунуться в старые добрые времена.

Неизвестно, выпустит ли EA другие обновления для The Sims 3, но скорее всего, если это произойдет – они будут касаться стабильности работы игры, а не нового контента.