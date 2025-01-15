The Sims 3 отримала перше за 10 років оновлення: що в ньому

Electronic Arts запланувала оновлення для симулятора життя Sims 3, який був випущений у 2009 році.

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Наступного місяця гра The Sims відзначить свою 25-ту річницю, тому компанія Electronic Arts запланувала безліч заходів з оновлення контенту. Найнесподіванішим виявилося оновлення для The Sims 3, яка була випущена ще 2009 року, пише Game Sports.

Нове оновлення для The Sims 3 покликане виправити проблему, яка не дозволяла новим процесорам Intel запускати гру. Деякі гравці також сподіваються, що це системне оновлення може стати початком низки подальших оновлень гри, включно з новим контентом. Щоправда, EA поки що не робила жодних публічних заяв з приводу цього.

Поки що EA публічно не оголошувала навіть про технічне оновлення The Sims 3. Але навіть у разі, якщо на цьому завершаться всі оновлення гри, її фанати все одно в захваті, особливо моддери, які все ще створюють для гри авторський контент.

Останнє оновлення гри The Sims 3 виходило в листопаді 2015 року, тому майбутнє невелике "відродження" гри викликало ажіотаж. Річ у тім, що у свіжіших Sims 4 гравцям не вистачає деталізованих налаштувань, які були в старій версії Sims 3.

У період свого розквіту The Sims 3 насилу запускалася навіть на високопродуктивних ПК. Постійні збої та помилки стали звичним явищем для гравців, яким подобалися широкі можливості зі стилізації волосся, одягу, нігтів і навіть меблів за допомогою призначеної для користувача колірної палітри, де можна було створювати не тільки свої кольори, а й текстури.

Така палітра майже повністю відсутня в The Sims 4 — її можна використовувати для створення, приміром, шерсті улюбленців, але не для волосся сімів, одягу, меблів, стін і підлоги.

Гравці Sims 4 протягом багатьох років скаржаться на цю проблему, тому останнє оновлення The Sims 3 дасть змогу геймерам, які ностальгують, знову зануритися в старі добрі часи.

Невідомо, чи випустить EA інші оновлення для The Sims 3, але найімовірніше, якщо це станеться — вони стосуватимуться стабільності роботи гри, а не нового контенту.